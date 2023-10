Roma, appuntamento con il Salone delle Lingue il 20 ottobre

Studenti, famiglie e docenti incontrano una selezione delle migliori scuole di lingue e operatori del settore. L’appuntamento è presso lo spazio Wegil di Roma, che il 20 ottobre ospiterà la quarta edizione del Salone delle Lingue. Un evento unico in Italia, dalle 09:00 alle 18:00, con incontri, workshop ed eventi aperti al pubblico per conoscere i molteplici percorsi delle lingue all’estero. Ingresso libero.

L’iniziativa è organizzata da Ialca, l’associazione Italiana degli agenti specializzati nei percorsi di studio all’estero, con il patrocinio del ministero degli Affari esteri, di Enit, Roma Capitale e British Council.

Ialca offre la possibilità di incontrare – tramite incontri vis-à-vis, meeting pubblici ed esperienze seminariali – alcune delle più prestigiose realtà internazionali per conoscere al meglio le singole offerte formative e ricevere consulenze ad personam con il supporto delle agenzie Ialca associate. Quest’anno, per la prima volta al Salone, anche la lingua italiana sarà rappresentata dall’Associazione Italian in Italy. La giornata prevede la partecipazione di scuole di lingue da Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Spagna che illustreranno il clou e l’originalità della propria offerta, alternandosi con i protagonisti dell’istruzione e rappresentanti di istituzioni straniere, all’insegna della promozione dell’apprendimento delle lingue. Un panorama variegato sulle destinazioni offerte proporrà diverse opportunità e modalità di orientamento per studiare all’estero, con possibilità di alternanza studio-lavoro nel luogo prescelto.

In palio, tra i visitatori, l’estrazione di diverse borse di studio per un corso di lingue all’estero: per partecipare basta registrare la propria presenza sul sito al link https://www.ialca.it/iscrizione-salonedelle-lingue/

«Giunto alla sua quarta edizione il Salone delle Lingue è cresciuto in maniera esponenziale – osserva Pina Foti, presidente Ialca, esperta del settore Education – anche in virtù delle preziose collaborazioni con università, enti e istituzioni internazionali. Quest’anno siamo lieti di ospitare per l’inaugurazione ambasciatori e diplomatici che hanno compreso l’impegno che Ialca porta avanti da quasi trent’anni promuovendo esperienze di breve e lungo termine adatte in particolar modo agli studenti, dalle internship delle high school a corsi e master per gli universitari, fino alle full immersion per dirigenti aziendali ed esperienze di studio-lavoro in Paesi come Australia, Nuova Zelanda e Canada. Il nostro sguardo è rivolto anche a nuovi corsi in lingua rivolti alle tematiche di maggior attualità, quali digitalizzazione, inclusione e sostenibilità».

All’inaugurazione, venerdì 20 ottobre alle 10:00, parteciperanno: l’ambasciatore britannico Edward Llewellyn, l’ambasciatrice neozelandese Jacqueline Frizelle, un rappresentante dell’ambasciata del Canada, il diplomatico statunitense Emilio F. Iodice e la ceo di Enit Ivana Jelinic.

Il programma in dettaglio è online sul sito ufficiale https://www.ialca.it/salonedelle-lingue-2023/