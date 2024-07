Roma Fiumicino è ancora il miglior aeroporto d’Europa

Durante la cena di gala del 34th Aci Europe Annual Congress and General Assembly, a Istanbul, sono stati annunciati i vincitori degli Aci Europe Best Airport Award.

Lo scalo migliore d’Europa, in ex aequo proprio con l’aeroporto internazionale di Istanbul, nella categoria degli scali da oltre 40 milioni di passeggeri è quello di Roma Fiumicino, che vince il premio per la sesta volta negli ultimi sette anni. «Sono orgoglioso di questo nuovo primato europeo raggiunto dallo scalo di Roma Fiumicino – ha affermato il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata – Un premio che riconosce l’eccellenza e la qualità dei servizi offerti a migliaia di passeggeri ogni giorno, insieme agli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione. Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della nostra società che ha l’obiettivo di contribuire al crescente consolidamento dell’attrattività e della crescita turistica ed economica del nostro Paese su scala globale».

Il Leonardo da Vinci – hub strategico di quella Ita Airways che proprio ieri ha ufficializzato il sì Ue all’ingresso di Lufthansa in società – si è inoltre aggiudicato il “Digital Transformation Award”, vedendo riconosciuto il suo impegno nella digitalizzazione e nella promozione dell’innovazione, per offrire un’esperienza aeroportuale dei viaggiatori di crescente qualità.

Riguardo la categoria 25-40 milioni di passeggeri, invece, l’award del miglior scalo d’Europa è andata a Brussels Airport, mentre per i 10-25 milioni di passeggeri ha vinto lo scalo di Londra Luton. A seguire, per la categoria 5-10 milioni di passeggeri, Aci Europ ha premiato il Malta Airport.

Sotto i 5 milioni di passeggeri, infine, il Best Airport Award è di nuovo in mani italiane con il Torino Airport.

Parlando durante la cerimonia, l’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha dichiarato: «È con grande orgoglio che accolgo questo riconoscimento per il nostro aeroporto, premiato come miglior scalo europeo del 2024 nella sua categoria. Un sentito ringraziamento va ad Aci Europe e a tutta la giuria, che hanno riconosciuto il valore dell’impegno profuso nel corso di questo ultimo anno. Un caloroso grazie va in particolare a tutti i dipendenti del Gruppo Sagat: con la loro quotidiana dedizione è stato possibile raggiungere ancora una volta questo importante risultato, frutto del lavoro di una squadra di grande valore. Grazie, naturalmente, anche ai nostri azionisti che da sempre ci supportano nello sviluppo del nostro aeroporto in un’ottica innovativa e sostenibile. Questo riconoscimento conferma come la nostra crescita sia stata sostenibile nel ruolo chiave di volano di sviluppo per il territorio e ci sprona ulteriormente a raggiungere nuovi traguardi».

