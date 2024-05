Roma Fiumicino fa il record: 157mila viaggiatori in un giorno

È come se l’intera popolazione di Rieti, in un solo giorno, si fosse riversata in aeroporto: venerdì 17 maggio, infatti, lo scalo di Roma Fiumicino ha fatto registrare il suo record storico di affluenza giornaliera con oltre 157mila passeggeri.

A dispetto di una data che per i superstiziosi rappresenta un motivo giusto per non mettersi in viaggio, nel corso dell’intera giornata si sono avuti qualcosa come 978 movimenti totali, vale a dire un decollo o un atterraggio ogni minuto e mezzo di voli che hanno collegato alla Capitale italiana centinaia di mete in tutto il mondo.

Legittima soddisfazione espressa dai vertici dei Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys che oltre al Da Vinci gestisce anche Ciampino, scalo votato al traffico low cost. In un post pubblicato sui propri canali social per celebrare il risultato i vertici di AdR hanno ringraziato “tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno con il proprio lavoro a rendere quello di Fiumicino il miglior aeroporto d’Europa, con oltre 40 milioni di passeggeri annui, come testimoniato dagli award vinti in questi ultimi anni”.

Un record, quello messo a segno venerdì 17 maggio, che rappresenta anche un ottimo viatico per procedere al piano di sviluppo con l’ambizioso obiettivo di costruire entro i prossimi anni “l’aeroporto del futuro”, sempre più efficiente e performante e superare il traguardo dei 50 milioni di passeggeri già dal prossimo anno anche grazie al Giubileo.