Roma, in arrivo la legge contro i b&b in centro

Per fronteggiare l’overtourism a Roma, ma soprattutto scongiurare lo sviluppo selvaggio di soluzioni ricettive extralberghiere, la Giunta capitolina – come anticipato qui – ha in cantiere un provvedimento per regolamentare i bed and breakfast nel centro storico in vista dell’anno giubilare, quando nella Capitale transiteranno dai 27 ai 30 milioni di visitatori.