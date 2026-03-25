Roma, in vendita il palazzo dove visse Papa Wojtyla

Nel cuore di Roma, a pochi passi dal Quirinale, è in vendita un palazzo seicentesco di grande pregio che fu sede del Pontiﬁcio Collegio Belga, dove visse e studiò Karol Wojtyla, futuro Papa Giovanni Paolo II.

Con i suoi circa 3.000 mq di interni, un giardino privato di 614 mq e una chiesa sconsacrata del XVII secolo, inserita nel corpo principale dell’ediﬁcio, il palazzo è un immobile unico per valore storico, artistico e architettonico, con spazi di rappresentanza di altissimo pregio. Si tratta di uno dei palazzi storici più rilevanti nel centro di Roma, proposto in vendita da Lionard Luxury Real Estate per 30 milioni di euro.

La storia del palazzo aﬀonda le radici nei primi anni del 1600, quando i Padri Carmelitani Scalzi di Spagna acquistarono alcuni ediﬁci sull’attuale via del Quirinale, per farne un convento. Nel 1911, fu terminata anche la costruzione di una piccola chiesa dedicata a Sant’Anna e successivamente anche a San Gioacchino. I religiosi spagnoli vi rimasero ﬁno all’occupazione francese di Roma del 1809, quando dovettero abbandonare il monastero. La proprietà passò alle Suore Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, fino al 1839.

Nel 1846, il palazzo fu acquistato e convertito nella sede del Pontiﬁcio Collegio Belga (Collegio Ecclesiastico Belga) dove, tra il 1946 e il 1948, visse e studiò Karol Wojtyla, futuro Papa Giovanni Paolo II. Un periodo che fu fondamentale per la formazione intellettuale e pastorale del futuro ponteﬁce.

Composto di cinque piani fuori terra, più un piano soﬃtta e uno interrato, il palazzo conserva un impianto distributivo di grande respiro, con numerosi ambienti destinati in origine alla vita collegiale e alla rappresentanza. Il piano terra del fabbricato è composto da locali con ampi soﬃtti a volta. Al primo piano, aﬀacciati su Via del Quirinale, troviamo alcuni dei locali più prestigiosi, caratterizzati da soﬃtti a cassettoni di straordinaria bellezza e valore storico.

Gli spazi esterni di questo palazzo storico rappresentano un autentico privilegio nel cuore di Roma. Dal corridoio principale del piano terra si accede al giardino privato, impreziosito dalla presenza di alberi da frutto. Al centro del giardino si colloca un pergolato, che deﬁnisce una piacevole zona d’ombra.

Nel suo complesso, la proprietà rappresenta una sintesi di quattro secoli di storia religiosa e politica europea, oggi in vendita nel quadrante del Quirinale, cuore istituzionale della Repubblica.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Lionard