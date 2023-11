Roma “limita” ancora i bus turistici: Fiavet Lazio si oppone

Da Monet a Matisse: i grandi dell’arte moderna francese in mostra a Padova La grande arte francese arriva a Padova questo inverno grazie a una nuova mostra che verrà inaugurata a metà dicembre. “Da Monet a Matisse. French Moderns, 1850–1950”, è l’esposizione che... The post Da Monet a Matisse: i grandi dell’arte moderna francese in mostra a Padova first appeared on ViaggiOff.

The Winter SkyGarden: una baita alpina sui tetti di Milano Atmosfere da rifugio alpino nel cuore nella metropoli. Per l'inverno il rooftop meneghino The Organics SkyGarden, al 13° piano dell'Hyatt Centric Milan Centrale, si trasforma in un winter garden a...

Finlandia, 10 avventure artiche per chi non teme il gelo Gelo, vento, maltempo: in Italia è arrivato Attila, il ciclone così ribattezzato e responsabile forse del primo vero debutto di inverno di questi mesi. E allora tra bevande calde, copertine...