Roma, lo storico Hotel Mondial nelle mani del Gruppo Omnia

Importante operazione per Omnia Hotels: il Gruppo romano ha ottenuto un finanziamento di 27,5 milioni di euro da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit, e guarda al suo sviluppo con l’acquisizione dell’Hotel Mondial, a pochi passi dal Teatro dell’Opera di Roma, che verrà interamente ristrutturato nel 2024. Il finanziamento ottenuto sarà utile anche per effettuare opere di restyling alle strutture già presenti in portfolio.

«Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in un’ottica di servizi dedicati agli ospiti», dichiara Francesco Lazzarini, ceo di Omnia.

L’Hotel Mondial è un 4 stelle del centro di Roma, in via Torino, a pochi passi da via Nazionale, accanto al Teatro dell’Opera e vicino a siti come la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di Santa Susanna e le Terme di Diocleziano. Facilmente raggiungibile dalla stazione centrale di Roma Termini, la struttura offre attualmente 84 camere per gli ospiti, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.

Omnia Hotels, grazie alla guida di Francesco e Riccardo Lazzarini, racchiude nel suo portfolio sette alberghi in luoghi strategici della Capitale: l’Hotel Donna Laura Palace, affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati; l’Hotel Imperiale in via Veneto, di prossima ristrutturazione; il nuovo Hotel St. Martin, tra la Biblioteca Nazionale e Piazza Indipendenza, creato nel 2021; il Grand Hotel Fleming, immerso nel cuore dell’omonima collina; l’Hotel Shangri La Roma, punto di riferimento dell’Eur, che avrà presto un nuovo centro congressi; l’Hotel Santa Costanza, a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana; il Rose Garden Palace, in via Boncompagni, appena ristrutturato completamente.