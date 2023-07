Roma, maxi aumento della tassa di soggiorno

Un rincaro Capitale. Il Comune di Roma ha aggiornato i costi della tassa di soggiorno per hotel, case vacanza e b&b, fermi al 2014, con aumenti che vanno tra il 71 e il 100%. L’adeguamento è stato approvato ieri dalla giunta su proposta dell’assessora al Bilancio, Silvia Scozzese, secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera.

Si passa così dai 3,5 ai 6 euro al giorno per country house e residenze, b&b, case ferie e appartamenti vacanza di prima categoria, guest house o affittacamere di seconda. Raddoppia invece la tassa per affittacamere di prima categoria: 7 euro al giorno. Negli hotel dai 5 stelle in su l’aumento va da 7 a 10 euro. Per la precisione, sale a 7,5 euro nei 4 stelle, a fronte dei 6 di oggi. Si passa da 4 a 6 euro negli alberghi a 3 stelle, identico rincaro negli agriturismi. Si pagheranno 5 euro al giorno in un 2 stelle, 4 in quelli a 1 stella. Incremento di un euro nei campeggi e villaggi turistici, da 2 a 3 euro. Situazione invariata per ostelli, rifugi montani, dove la tassa di soggiorno resta 3,5 euro al giorno.

«Ringrazio gli albergatori con cui ci siamo confrontatie con cui siamo pronti a rafforzare ulteriormente la collaborazione per migliorare la qualità dell’accoglienza della città – sottolinea il sindaco Roberto Gualtieri – spero che il governo recepiscaquanto prima la nostra richiesta sull’obbligo di esposizione del Codice identificativo univoco».

L’assessore al Turismo, Alessandro Onorato, rileva che «si tratta di una norma di tre righe, che abbiamo già chiesto alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e che farebbe emergere almeno 15mila attività che stimiamo sommerse nell’extra alberghiero. Per quest’anno stimiamo un gettito di 180 milioni dalla tassa di soggiorno. Con una norma nazionale, che calibra la tassa in percentuale sul costo della camera, avremmo introiti più alti e costi ripartiti più equamente sulla capacità di spesa del turista».