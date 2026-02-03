Roma, non solo Fontana di Trevi: ecco i musei a pagamento

Non solo la Fontana di Trevi. Dal 2 febbraio rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale, con l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario, che prevede la gratuità per i residenti. L’obiettivo è favorire la fruizione dei romani, mantenendo al tempo stesso un’attenzione massima alla tutela e alla valorizzazione dell’ampio patrimonio culturale.

Ecco i musei gratuiti per i residenti a Roma e Città Metropolitana (previa presentazione in biglietteria della carta di identità): Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Musei Capitolini – Centrale Montemartini, Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio), Area Sacra di Largo Argentina, Area archeologica del Circo Massimo, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia. A questi si aggiunge Fontana di Trevi.

Per turisti e non residenti, com’è noto, è stato introdotto un biglietto a 2 euro alla Fontana di Trevi e in cinque musei del circuito precedentemente gratuiti (Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica Villa Borghese, Museo Napoleonico, Villa di Massenzio).

Questo consente di tutelare l’intero patrimonio e di ricavare risorse aggiuntive destinate alla manutenzione dei monumenti e alla conservazione delle collezioni museali.

Diventano a pagamento per i non residenti: Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica Villa Borghese, Museo Napoleonico, Villa di Massenzio.

Gratuiti per tutti: Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura, Casa Museo Alberto Moravia (accesso con prenotazione obbligatoria)

Restano invece a pagamento: le mostre temporanee al Museo dell’Ara Pacis, ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, nelle sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi, nello spazio espositivo della Centrale Montemartini; gli spettacoli del Planetario; il Circo Maximo Experience; le visite guidate al bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia.

La Roma Mic Card si conferma uno strumento utile per favorire la fruizione del patrimonio museale e monumentale della città: il suo acquisto è consentito ai maggiorenni non solo residenti ma anche domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana, oltre che agli studenti delle Università pubbliche e private presenti nel territorio.

Al costo di 5 euro i possessori potranno entrare gratuitamente e illimitatamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale (compresi alcuni siti archeologici e storico-artistici), compresa Fontana di Trevi, con la possibilità di evitare le file in biglietteria (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcuni eventi straordinari), pre-acquistare sull’app ufficiale Roma Mic Card e accedere a prezzo ridotto alle mostre ospitate negli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata.

Inoltre, si potrà accedere gratuitamente e senza file agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica, partecipare gratis all’ampio programma di visite guidate del programma aMici e usufruire dello sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei (https://miccard.roma.it/)

Per informazioni più dettagliate sul quadro generale cliccare su: www.museiincomuneroma.it.