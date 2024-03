Roma quarta migliore città europea per attrattività turistica e investimenti

Niente podio per Roma ma un decoroso quarto posto nella classifica delle 100 migliori città europee per attrattività nel turismo e per investimenti immobiliari, stilata ogni anno dalla Renosance, una società specializzata in consulenza immobiliare.

Se si considera che nella stessa classifica del 2022 la capitale risultava al settimo posto, la risalita di tre posizioni è sicuramente un dato rilevante, considerando la concorrenza.

Ai primi tre posti figurano Londra, Parigi e Berlino. Lo studio è stato presentato al Mipim 2024 a Cannes, evento internazionale del comparto degli investimenti immobiliari, che vede la partecipazione di broker, manager, immobiliaristi, investitori e istituti di credito. In particolare, Roma appare come una delle destinazioni turistiche dove ci sono crescenti opportunità per investire in strutture alberghiere, in considerazione delle prospettive più che favorevoli nella brand reputation del settore turistico-ricettivo.

E proprio a Cannes era presente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha espresso legittima soddisfazione per la posizione di primo piano che la città sta occupando nel ranking immobiliare legato soprattutto al comparto turistico, ricordando anche l’appuntamento clou del Giubileo 2025 che rappresenterà una ulteriore vetrina internazionale.

E in occasione di questo evento religioso nella capitale è previsto un movimento complessivo su base annua di circa 35 milioni di turisti.