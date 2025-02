RoomPriceGenie, iniezione da 75 milioni di dollari e nuovo ceo

Investimento da 75 milioni di dollari per RoomPriceGenie, da parte del fondo statunitense Five Elms Capital, che le permetterà di accelerare la sua espansione internazionale e di migliorare la piattaforma. RoomPriceGenie è una società che fornisce agli albergatori un sistema automatizzato per la determinazione dei prezzi delle camere (Rms).

Come parte di questa nuova fase di crescita, Chas Scarantino – esperto manager del settore tecnologico – è stato nominato ceo. L’attuale amministratore delegato, il cofondatore Ari Andricopoulos, diventerà il chief strategy officer, concentrandosi sull’innovazione dei prodotti e le collaborazioni strategiche.

«Secondo Skift Research, solo il 10% circa degli hotelier usa un Rms dedicato per i prezzi, con questi sistemi storicamente più adottati dalle grandi proprietà e dalle catene alberghiere», ha detto Andricopoulos, secondo quanto riportato in un comunicato stampa.

LA SOCIETÀ

«RoomPriceGenie è stato fondato nel 2017 per rendere i sistemi automatizzati per il prezzario più accessibili e intuitivi per le proprietà indipendenti. Anche se siamo cresciuti e abbiamo ampliato le nostre funzionalità, la nostra filosofia di base, fatta di semplicità ed efficacia, rimane la stessa. Con la nostra integrazione OpenApi Pms e l’investimento di Five Elms Capital, insieme all’esperienza e alla leadership di Chas, siamo nella posizione di aiutare più alberghi e gruppi indipendenti a massimizzare i ricavi attraverso la tecnologia di pricing automatizzato», ha aggiunto Andricopoulos.

“RoomPriceGenie ha oltre 100 dipendenti e più di 3mila alberghi come clienti in oltre 65 Paesi. La società ha ottenuto una crescita rapida ed efficiente, raggiungendo la profittabilità, provando che il suo approccio – dare la priorità all’innovazione e al customer support— trova il favore del mercato”, si legge nel comunicato.

L’INVESTIMENTO DI FIVE ELMS

«Five Elms ha identificato RoomPriceGenie come società leader nel management dei ricavi, dal punto di vista tecnologico e operativo», ha commentato Ryan Mandl, partner di Five Elms Capital. «Il lancio di OpenApi – il primo sistema di revenue management del suo genere – sottolinea l’impegno della società per l’innovazione, permettendo ai fornitori di Pms (Property Management System, ovvero un software di gestione delle proprietà solitamente utilizzato nel settore alberghiero e turistico) di integrare le sue soluzioni senza i soliti costi o le solite complessità. Siamo entusiasti di sostenere la società mentre continua a crescere», ha concluso.