Rotta su Kangaroo Island: la spinta di Naar e South Australian Tourism

Naar e South Australian Tourism hanno siglato un accordo di comarketing per promuovere Kangaroo Island, una delle mete preferite dagli italiani per i viaggi di nozze e non solo.

Grazie ad Australian Tourism Commission, per spingere quest’area di continente, Naar ha ideato attività di marketing e di formazione per attrarre pubblico trade e consumer: ha infatti previsto il coinvolgimento di agenzie e consulenti di viaggio specializzati in Australia che, seguendo webiNaar dedicati, hanno approfondito le conoscenze sulla regione australiana e hanno migliorato la propria dimestichezza sul sito B2B, creando viaggi nel South Australia ancora più rapidamente.

Le accattivanti pubblicità create e veicolate sulle principali piattaforme audiovisive hanno invece lo scopo di intercettare i potenziali clienti che, atterrando sulla landing page pubblicata sul sito web di Naar, hanno la possibilità di chiedere un preventivo a una selezione di agenzie specializzate, oltre che ad approfondire vari temi e itinerari.

«Siamo onorati di essere stati scelti come unico partner italiano, e siamo convinti che questo sia solo l’inizio di una collaborazione solida e continuativa», commenta Mariagrazia Verna, head of sales and marketing di Naar.

Janice Kurrle, regional manager Uk & Europe, del South Australian Tourism Commission, aggiunge: «È un piacere lavorare con Naar per ampliare la nostra promozione di Kangaroo Island anche al mercato italiano. Il team di Naar conosce bene l’Australia e ciò fa la differenza nel supportare gli agenti nel creare itinerari. Il mercato italiano è sempre stato importante per la nostra regione, perché chi è alla ricerca di un’autentica esperienza australiana a contatto con la natura, la fauna selvatica, le coste e il lusso, sceglie Kangaroo Island: il fiore all’occhiello dell’Australia. E non è un caso che oltre il 50% delle persone che arrivano nel South Australia dall’Italia trascorrano un paio di notti o più a Kangaroo Island».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Naar