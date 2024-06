Royal Air Maroc ora vola da Napoli a Casablanca

Nuovo volo diretto per Royal Air Maroc, compagnia di bandiera del Marocco, che il 22 giugno ha attivato la tratta Napoli–Casablanca.

Con una programmazione bisettimanale, attiva il lunedì e il sabato, la nuova rotta sarà importante per il traffico leisure e per le aziende impegnate in azioni di business in Marocco e nel continente africano.

Il volo è operato con un Boeing 737-800 da 159 posti e partirà da Napoli alle ore 21.25, con arrivo a Casablanca alle 23.45 (ora locale). La partenza da Casablanca è prevista alle 16.10 (ora locale), con arrivo nello scalo partenopeo alle ore 20.25.

Dopo il 16 settembre, è previsto un cambio di orari con partenze rispettivamente da Casablanca e da Napoli alle ore 14.00 (arrivo alle ore 18.15) e alle ore 19.15 (arrivo alle 21.35).

La tratta va a rafforzare l’ampia rete delle rotte di Royal Air Maroc in Italia, secondo mercato europeo di riferimento, che offre voli diretti per il Marocco da Torino Caselle, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Bologna G. Marconi e Roma Fiumicino.

Sempre entro giugno, nuove aperture di tratte previste a Manchester e Abuja, capitale della Nigeria, collegate tre volte alla settimana con Casablanca, mentre per l’inverno è prevista l’apertura di San Paolo, in Brasile.

«Il nuovo volo da Napoli, sesta città italiana da cui partono voli di Royal Air Maroc, fa parte del piano di sviluppo di Royal Air Maroc in Italia e risponde direttamente alle esigenze del mercato, caratterizzato da tutte le sue componenti, ovvero l’importante presenza della comunità marocchina e africana, ma anche di traffico leisure e corporate. Collaboriamo da sempre al fianco di tutta la rete di distribuzione, canale che riteniamo prezioso per una piazza rilevante come quella italiana», sottolinea Korchi Mohammed Adil, country manager della divisione italiana di Royal Air Maroc.

La compagnia per offrire un maggior servizio ai passeggeri ha attivato anche delle tratte in codesharing con Ita Airway, che permetterà ai clienti Royal Air Maroc di usufruire di diverse opportunità di collegamento da più città come Brindisi, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Firenze e Verona.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Royal Air Maroc