Royal Air Maroc volerà Verona-Casablanca da giugno

Il palco della Bit di Milano è stato la rampa di lancio per Royal Air Maroc per il nuovo volo diretto Verona-Casablanca, operativo a partire dal 21 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica).

Il collegamento sarà operato con un Boeing 737-800, configurato con 12 posti in classe business e 147 posti in classe turistica. Partenza da Casablanca alle 13:10, arrivo a Verona alle 17:20; per il volo di ritorno, partenza da Verona alle 18:20, con arrivo a Casablanca alle 20:30.

Con il volo da Verona diventano otto gli aeroporti serviti in Italia dalla compagnia: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e la new entry.

MERCATO ITALIANO SECONDO IN EUROPA PER LA COMPAGNIA

La novità segue il successo dell’apertura della rotta Catania-Casablanca, attiva dal 28 giugno 2025, che ha fatto registrare risultati ben superiori alle aspettative sin dal volo inaugurale, con un load factor elevati e una domanda robusti su tutti i segmenti: leisure, business e flussi legati alle comunità marocchine e africane.

L’apertura della rotta da Verona replica il modello vincente di Catania nel cuore del Nord-Est italiano, incluso il Trentino-Alto Adige, uno dei bacini produttivi e turistici più dinamici del Paese,

La rotta, oltre a rispondere alle esigenze delle comunità marocchine e africane residenti nell’area, serve un territorio strategico con importanti flussi business e una forte vocazione al turismo outgoing e incoming, sia leisure che culturale.

«In continuità con il successo delle più recenti attivazioni e dei potenziamenti effettuati, riteniamo che anche Verona possa diventare in breve tempo una destinazione strategica per lo sviluppo del nostro network in Italia. Con questo nuovo collegamento, confermiamo la volontà di investire in modo strutturato su un mercato che sta rispondendo con entusiasmo e continuità alla nostra offerta», ha dichiarato Walid El Khassal, direttore generale Italia di Royal Air Maroc.

Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save, ha aggiunto: «Il nuovo collegamento diretto tra Verona e Casablanca di Royal Air Maroc rappresenta una rotta di forte valenza strategica per il nostro territorio, rafforzando in modo significativo la connettività intercontinentale dell’aeroporto Catullo e offrendo ai passeggeri del nostro bacino d’utenza un accesso privilegiato non solo al Marocco, ma anche all’ampio network di destinazioni in Africa servite attraverso l’hub di Casablanca. La nuova rotta risponde inoltre alle esigenze di mobilità della numerosa e radicata comunità marocchina della provincia veronese, composta da circa 13.000 residenti, favorendo i legami familiari, culturali ed economici tra i due Paesi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Air Maroc