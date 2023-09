Royal Caribbean apre in anticipo le vendite 2025/26 di Icon

La risposta da record al lancio della nuova Icon of the Seas ha portato Royal Caribbean International ad aprire vendite per la prossima serie di crociere di 7 notti da Miami con tre mesi di anticipo, dal 13 settembre. Si tratta delle prenotazioni per le vacanze a bordo di Icon per il 2025-2026 verso l’isola privata Perfect Day at CocoCay e verso nuove destinazioni: Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, e San Juan, a Porto Rico.

«Da quando Icon of the Seas è stata presentata quasi un anno fa, la risposta è stata senza precedenti – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Le famiglie e gli amici sono alla ricerca di vacanze in cui ognuno possa creare momenti da ricordare, senza compromessi, a modo suo, e questo è ciò che ci siamo ripromessi di creare con Icon oltre cinque anni fa e nel modo migliore possibile. L’entusiasmo ha continuato a crescere, rendendo evidente che abbiamo progettato un’esperienza rivoluzionaria che riflette il modo in cui i consumatori vogliono viaggiare oggi e per gli anni a venire».

Di seguito i due itinerari proposti: 7 notti tra i Caraibi orientali e Perfect Day at CocoCay, alle Bahamas, con partenza da Miami (Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, e San Juan, a Porto Rico, Philipsburg, a St. Maarten, e Charlotte Amalie, a St. Thomas); 7 notti tra i Caraibi occidentali e Perfect Day at CocoCay, alle Bahamas, sempre con partenza da Miami (Costa Maya e Cozumel, in Messico, e Roatan, in Honduras).

Tra i the best delle esperienze in programma a bordo di Icon of the Seas figurano sei acquascivoli da record; sette piscine (una per ogni giorno della settimana); un quartiere per tutto il giorno progettato per le giovani famiglie; intrattenimento in aria, sul ghiaccio, in acqua e sul palcoscenico; oltre 40 opzioni di scelta per cenare e per bere e molto altro.