Royal Caribbean apre le vendite per l’estate 2025 in Alaska

Royal Caribbean lancia la programmazione estiva 2025 per l’Alaska. Alle navi Quantum, Radiance e Serenade of the Seas, si unirà anche Anthem of the Seas, al suo debutto nella regione, tra maggio e settembre del 2025. Saranno crociere di sette notti che esploreranno molti dei ghiacciai, dei parchi, delle città e di questa destinazione.

Le opzioni per scoprire l’Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska.

Famiglie e gruppi di amici possono scegliere tra itinerari che mettono in risalto la fauna selvatica, i paesaggi maestosi e le culture locali dell’Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard e molte altre.

Per la prima volta, Anthem of the Seas si dirige verso l’Alaska, con partenza da Seattle. Si potrà scegliere tra due diversi itinerari di sette notti che includono località come Sitka e Skagway, città dell’epoca della corsa all’oro. I viaggiatori avranno la possibilità di avvicinarsi al fiordo Endicott Arm e al ghiacciaio Dawes, e navigare verso la capitale dello Stato, Juneau, tra le montagne, e verso Victoria, nella canadese Bristh Columbia. A bordo si potranno vivere altre avventure con il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly e la capsula panoramica in vetro North Star, che può raggiungere un’altezza di 91 metri sopra l’oceano.

Anche Quantum of the Seas avrà come homeport Seattle per crociere di sette notti tra Sitka, Skagway, il fiordo di Endicott Arm, il ghiacciaio Dawes e Juneau, oltre a Icy Strait Point e Victoria, in Canada. Gli ospiti hanno inoltre a disposizione esperienze a bordo come il simulatore di surf FlowRider, il SeaPlex, il più grande complesso di attività al coperto in mare, che offre autoscontri, un campo da basket, una pista di pattinaggio a rotelle.

Serenade of the Seas, dopo l’estate 2022, tornerà in Alaska nel 2025. Crociere in partenza da Vancouver di 16 notti, per i vacanzieri che desiderano viaggiare lungo l’Inside Passage dell’Alaska e ammirare a fauna selvatica della regione. Raggiungeranno poi destinazioni come Haines, Sitka, Juneau, Skagway e Ketchikan. Di città in città, potranno ammirare alcune delle migliori gemme costiere dell’Ultima Frontiera, con più di un ghiacciaio in serbo: l’Hubbard Glacier, il più grande ghiacciaio tidewater del Nord America, e il fiordo Tracy Arm, con oltre 48 chilometri di stretti passaggi circondati da scogliere e cascate.

Radiance of the Seas salperà da da Vancouver e da Seward verso Juneau, Sitka, Skagway, Ketchikan, Icy Strait Point e l’Hubbard Glacier. Prima o dopo la crociera di sette notti, i viaggiatori possono prolungare la loro avventura con un tour di Royal Caribbean Cruisetour che visita luoghi noti come il Denali National Park.