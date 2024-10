Royal Caribbean aprirà nel 2027 la destinazione Perfect Day Mexico

Tra le destinazioni di Royal Caribbean arriva un’altra “Perfect Day”. Dopo CocoCay alle Bahamas, la compagnia di crociere presenta il progetto di una nuova destinazione esclusiva. È Perfect Day Mexico, che aprirà i battenti nel 2027 sulla costa caraibica del Messico, a Mahahual. Sarà “un nuovo angolo di paradiso che combinerà le emozioni adrenaliniche e le opportunità per rilassarsi di Royal Caribbean con la vivacità e la bellezza del Messico”.

Lo mette bene in evidenza Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group: «Perfect Day at CocoCay ha cambiato le carte in tavola sia per i nostri ospiti che per il nostro business; con i viaggiatori che danno sempre più priorità a esperienze e destinazioni uniche per le loro decisioni di prenotazione, siamo entusiasti di espandere la nostra Perfect Day Collection creando Perfect Day Mexico per servire al meglio gli ospiti che vogliono esplorare i Caraibi occidentali. Il nostro impegno a reimmaginare l’esperienza di vacanza ideale per gli ospiti di tutte le età continua, nell’intento di essere al loro fianco con tutti i nostri marchi per trasformare la vacanza di una vita in una vita di vacanze».

Prima dell’arrivo di Perfect Day Mexico, la compagnia di crociere aprirà nel 2026 il Royal Beach Club Cozumel. Entrambe le destinazioni diventeranno un simbolo delle vacanze Royal Caribbean con nuove avventure nei Caraibi occidentali.

I viaggiatori vivranno una gamma di esperienze con tocchi di design, atmosfera e gusto ispirati alla cultura locale. Tra le attrazioni figurano un parco acquatico, piscine e spiagge, ristoranti, bar, musica e molto altro. Il nuovo Perfect Day sarà una destinazione moderna e sostenibile.

«Dall’introduzione di Perfect Day at CocoCay nel 2019, la nostra destinazione più votata, i ricordi di milioni di persone hanno aperto la strada all’incredibile esperienza che sarà Perfect Day Mexico», ha aggiunto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean