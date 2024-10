Royal Caribbean, due crociere a tema Eurovision 2025

Royal Caribbean invita i fan dell’Eurovision anche quest’anno a due esperienze esclusive in occasione dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà nella svizzera Basilea.

Con partenze da Barcellona, da Civitavecchia o da Southampton le due crociere a tema Eurovision Song Contest prenderanno il largo a maggio, a bordo della Allure of the Seas, e a giugno sulla Independence of the Seas.

Allure of Seas – Partenze da Barcellona l’11 maggio o da Civitavecchia, il 15 maggio 2025

Con il debutto di un nuovo look da oltre 100 milioni di dollari previsto per aprile del 2025, la nave è il palcoscenico perfetto per vivere la gran finale dell’Eurovision Song Contest in modo spettacolare, con oltre 35 diverse opzioni per cenare e per bere. Con i suoi Pesky Parrot Caribbean tiki bar e The Mason Jar Southern Restaurant & Bar, con le sue piscine in stile resort, l’adrenalinico scivolo a secco di 10 piani e molto altro ancora, offrirà una crociera memorabile di 7 notti nel Mediterraneo occidentale in destinazioni come Palma di Maiorca, Firenze (scalo a La Spezia) e Napoli.

Independence of the Seas – Partenza da Southampton il 18 giugno 2025

I fan dell’Eurovision di tutto il mondo vivranno una fuga di 3 notti all’insegna dell’Eurovision Song Contest nell’incantevole città di Bruges. A bordo tanti giochi e sport con il laser tag al buio, gli acquascivoli da corsa e il simulatore di surf FlowRider. Sapori di tutto il mondo saranno presenti nel menu, con proposte come quelle del ristorante a bordo piscina Fish & Ships a quelle di Izumi per teppanyaki, sushi e sashimi.

Per tutte e due le crociere sono previsti speciali momenti d’intrattenimento, offerte di ristorazione ad hoc, tanta vita notturna, feste a tema, serate karaoke, quiz, una cena di gala ed esibizioni dal vivo di artisti a sorpresa.

«Il debutto delle vacanze a tema Eurovision Song Contest all’inizio di quest’anno è stato un successo assoluto. Con l’unica esperienza di questo tipo al mondo, i fan hanno avuto l’opportunità esclusiva di portare i loro party dedicati all’Eurovision a un livello superiore in tutta Europa e le avventure di Royal Caribbean all’Eurovision Song Contest saranno ancora più memorabili la prossima estate con esperienze speciali, come feste a tema», ha dichiarato Gerard Nolan, vicepresidente di Europa, Medio Oriente e Africa di Royal Caribbean International.

Per celebrare il secondo anno di partnership con il più grande evento di musica dal vivo del mondo, sono previsti anche a un’ampia gamma di momenti ed esperienze sulla terraferma.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean