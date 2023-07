Royal Caribbean Group: “Utili oltre le aspettative”

Royal Caribbean Group chiude il secondo trimestre 2023 con utili molto superiori alle aspettative per un mix di motivazioni: prezzi elevati, forte domanda di crociere, aumento dei ricavi a bordo, ritorno delle crociere in Europa.

La compagnia sostiene che la forte domanda del primo trimestre è proseguita nel secondo, consentendo all’azienda di aumentare i prezzi. Royal ha registrato un load factor del 105% nel trimestre.

«Ci sono solo indicatori di accelerazione – dichiara ceo Jason Liberty – La crescita di rendimento è stata trainata principalmente dai forti prezzi e dalla spesa a bordo, in particolar modo per le navi che sono state consegnate negli ultimi cinque anni. I Caraibi sono una destinazione forte. Tuttavia, la società è particolarmente soddisfatta della forza della domanda per gli itinerari europei, anche da parte dei clienti europei che sono stati lenti a tornare nel primo trimestre.

La società ha registrato un rendimento da primato, al +12,9% rispetto allo stesso trimestre 2019. I ricavi totali hanno raggiunto la cifra record di 3,5 miliardi di dollari, rispetto ai 2,8 miliardi di dollari del secondo trimestre 2019.

Anche il numero di nuovi crocieristi o al debutto con i brand della compagnia – Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea) – ha superato i livelli del 2019. Bene anche il volume di prenotazioni in advanced booking per le partenze del 2024. Liberty aggiunge che anche il «numero di prenotazioni effettuate tramite agenti di viaggi ha superato i livelli del pre pandemia».