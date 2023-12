Royal Caribbean, in vendita le crociere 2025 di Star of the Seas

Al via le vendite per la stagione 2025 di Star of the Seas, l’ultimo gioiello della serie Icon Claas di Royal Caribbean. A partire da agosto del 2025, i croceristi che compreranno una crociera Star of the Seas potranno partire da Port Canaveral (Orlando) per una vacanza di di 7 notti ai Caraibi con tappa sull’isola privata Perfect day a CocoCay.

L’apertura alle vendite per Star of the Seas segue di poco il debutto di Icon of the Seas, anticipato rispetto alle previsioni, portando così a due le navi della Icon Class con base Port Canaveral.

Star of the Seas porterà i viaggiatori tra isole tropicali dei Caraibi orientali, o occidentali, e le Bahamas. Le vacanze appena lanciate presentano località idilliache come Basseterre, a St. Kitts e Nevis; Cozumel; Philipsburg, a St. Maarten; Roatan; e San Juan, a Porto Rico.

Star of the Seas offrirà ai suoi croceristi otto quartieri che sono vere e proprie destinazioni a sé, tra cui Thrill island, Chill island e Aquadome, oasi tranquilla di giorno e vivace punto di ritrovo notturno. Oltre 40 opzioni per cenare e bere; emozioni adrenaliniche con i sei acquascivoli da record del parco acquatico e con il percorso su corde sospese. Per rilassarsi, a disposizione degli ospiti sette piscine per ogni tipo di stato d’animo, tra cui il rifugio per soli adulti Cloud 17, e l’unica piscina a sfioro sospesa a oltre 40 metri sopra l’oceano. E poi, il quartiere progettato appositamente per le giovani famiglie che offre esperienze per tutte le età, ristoranti diversi e un bar con un menu per gli adulti e uno per i bambini.