Royal Caribbean, in vendita le crociere ai Caraibi 2025/26

Royal Caribbean International si salpa verso i Caraibi per le vacanze 2025/26. Per tutti gli appassionati del sole, del mare cristallino, delle spiagge bianchissime e delle palme di queste isole, la compagnia ha previsto crociere da 6/8 notti con partenze dalla Florida, dal Texas e da Porto Rico di 7 navi, tra le quali la Icon of the Seas (patenza da Miami), la nuova nave da crociera più grande al mondo e le innovative navi Oasis e Harmony.

Icon of the Seas con sei nuovi scivoli da record e le sette piscine (una per ogni giorno della settimana), il surfside, la prima zona progettata interamente per le giovani famiglie, la musica dal vivo le 40 opzioni per cenare e per bere è la nave perfetta per vivere i Caraibi.

Tra i vari itinerari proposti, l’area occidentale dei Caraibi con Harmony, con base Galveston, in Texas, e con Oasis, daFort Lauderdale, Florida, che viaggia tra i Caraibi orientali, occidentali e meridionali. Alla programmazione poi si aggiungono Adventure of the Seas da Orlando (Port Canaveral), Independence of the Seas da Miami, Rhapsody da Tampa e da San Juan (Porto Rico) e Grandeur of the Seas da Tampa.

I viaggiatori di tutte le età potranno scegliere tra destinazioni affascinanti, come Basseterre, a St. Kitts e Nevis, Castries, a St. Lucia, St. Johns, ad Antigua. Inoltre, sei delle sette navi permetteranno anche di visitare le principali mete private di Royal Caribbean: CocoCay, alle Bahamas, e Labadee, ad Haiti con i suoi cinque splendidi tratti di costa, il suo mercato di artigianato locale ricco di cultura e la zip line più lunga del mondo.