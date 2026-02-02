Royal Caribbean, la prima nave Discovery debutterà nel 2029

Royal Caribbean Group ha annunciato una serie di accordi con il cantiere navale Chantiers de l’Atlantique di Saint Nazaire, in Francia, per la costruzione di due navi della nuova Discovery Class, con un’opzione per altre quattro.

Il debutto della prima nave della classe è previsto per il 2029, mentre la consegna della seconda è prevista per il 2032.

«La Discovery Class rappresenta il nostro continuo impegno votato a ridefinire il futuro delle vacanze. Queste navi saranno una dimostrazione di ciò che è possibile ottenere quando il design incontra questa finalità, offrendo ai nostri ospiti un accesso ancora più diretto al mondo», ha dichiarato Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group, aggiungendo che: «La Discovery Class introduce un nuovo concetto audace che mette i nostri ospiti al centro di tutto. Offrirà esperienze straordinarie e uniche nel loro genere, dal design all’avanguardia ai momenti immersivi, con ogni dettaglio studiato per sorprendere e deliziare gli ospiti in modi che non avrebbero mai immaginato, il tutto visitando destinazioni davvero mozzafiato in tutto il mondo».

La collaborazione con Chantiers Chantiers de l’Atlantique, uno dei cantieri navali più rinomati al mondo, rafforza una tradizione iniziata nel 1985 con la costruzione delle prime navi della Sovereign Class: la Sovereign of the Seas, Monarch of the Seas e Majesty of the Seas e prosegue ancora oggi con la costruzione di altri giganti dei mari, come l’innovativa Harmony of the Seas.

Negli ultimi quattro decenni, il cantiere ha costruito un totale di 21 navi per il Royal Caribbean Group e attualmente sta costruendo altre due navi, con la Oasis numero 7 e Celebrity Xcite.

«Royal Caribbean Group è costantemente impegnata nel rivoluzionare il settore delle vacanze con le sue offerte innovative e pionieristiche. Collaborare con Jason e Michael alla realizzazione della Discovery Class rappresenta un’opportunità concreta per dare forma al futuro della cantieristica navale. Insieme, stiamo dando forma a una nuova generazione di vacanze oceaniche che guideranno il settore verso un futuro più innovativo», ha affermato Laurent Castaing, amministratore delegato di Chantiers de l’Atlantique.

Con un ecosistema differenziato che comprende una pipeline di numerose navi oceaniche e fluviali per i prossimi tre anni, nonché otto destinazioni terrestri totali entro il 2028, esperienze di vacanza uniche, un programma fedeltà innovativo e un ecosistema digitale, Royal Caribbean Group sta progressivamente svelando il suo portafoglio pluriennale di nuove offerte di vacanze che spaziano tra vacanze oceaniche, fluviali e terrestri.