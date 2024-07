Royal Caribbean lancerà le “mini navi” Discovery

Mentre sono in corso i festeggiamenti a Port Canaveral per il debutto della nuova nave Utopia of the Seas, il ceo di Royal Caribbean Michael Bayley ha annunciato che la compagnia è al lavoro su una nuova classe di navi.

Si chiamerà Discovery class – come ha confermato il ceo – e potrebbe essere composta da navi più piccole, il che permetterebbe di attraccare in porti come Baltimora e Tampa, dove l’altezza dei ponti impedisce alle grandi navi di raggiungere le banchine.

Bayley non ha fornito ulteriori dettagli ma ha spiegato che la compagnia sta studiando il sistema per avere navi meno alte.

Nel corso dell’evento a bordo di Utopia of the Seas, il management di Royal Caribbean ha anche annunciato un incremento di capacità sulla West Coast, con lo spostamento di una seconda nave a Los Angeles nella primavera 2025. Sarà Ovation of the Seas, che salperà per crociere di tre, cinque e sei notti a partire dal 28 maggio, aggiungendosi a Navigator of the Seas che ha già la città della California come homeport.

La foto pubblicata proviene dal press center di Royal Caribbean