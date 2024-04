Royal Caribbean lancia Seminar at Sea: agenti a bordo dal 5 al 9 maggio

Royal Caribbean International annuncia la seconda avventura annuale di Seminar at Sea per gli agenti di viaggi di Europa, Medio Oriente e Africa.

Il coinvolgente programma di formazione di maggio accoglierà per quattro giorni a bordo di Oasis of the Seas 400 agenti, nuovi al settore delle crociere o nuovi al brand, al fine di vivere un’esperienza diretta di ciò che sono le vacanze Royal Caribbean.

Da Barcellona a Roma, dal 5 al 9 maggio, gli agenti potranno vivere Royal Caribbean in più modi, a partire dalle sessioni di formazione personalizzate del seminario che saranno disponibili in sei lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo, norvegese e inglese. Le sessioni saranno interattive e comprenderanno attività, dai giochi di ruolo ai quiz, che daranno agli agenti una visione d’insieme, oltre a strumenti e risorse che potranno sfruttare per pianificare la vacanza migliore per i loro clienti.

Gli agenti scopriranno anche le opportunità per rilassarsi e le esperienze per tutte le età di Oasis. I punti salienti includono: il ponte piscina di ispirazione caraibica, completo del trio di scivoli Perfect Storm e dell’acquapark per bambini Splashaway Bay, l’Ultimate Abyss, uno scivolo a secco di 10 piani, e lo Spotlight Karaoke, per trascorrere una serata in stile downtown. Per quanto riguarda l’intrattenimento, i partecipanti potranno assistere a produzioni su quattro palcoscenici: aria, ghiaccio, acqua e teatro, tra cui il famoso spettacolo di Broadway “Cats” e “Aqua80” all’AquaTheater. Inoltre, per la prima volta, i partecipanti potranno sperimentare escursioni a terra in alcune destinazioni selezionate.

Gianni Rotondo, associate vice president Emea region di Royal Caribbean International, ha dichiarato: «Sono entusiasta di accogliere a bordo un gruppo così numeroso di agenti e di dare loro la possibilità di sperimentare ciò che rende tanto popolari le vacanze Royal Caribbean. Il successo dello scorso anno ha dimostrato l’impatto positivo di questo evento, che offre agli agenti di tutta Europa una grande opportunità di comprendere realmente il marchio e ciò che rende le nostre vacanze memorabili».

Seminar at Sea fa parte di una serie di iniziative che Royal Caribbean ha messo in atto per continuare a fornire agli agenti un alto livello di supporto nel 2024 e oltre. La compagnia di crociere ha anche annunciato i piani per una serie di sessioni di formazione, le sessioni digitali Café Royal, concorsi e molto altro ancora che saranno disponibili nel corso dell’anno attraverso la sua piattaforma con premi e attività di apprendimento.

La foto pubblicata proviene dal press center di Royal Caribbean