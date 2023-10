Royal Caribbean, nel 2025 arriva Star of the Seas

Mentre si attende il debutto di Icon of the Seas, Royal Caribbean svela il nome di quella che sarà la seconda nave di classe Icon: si chiama Star of the Seas e debutterà nell’estate 2025.

La compagnia di crociere alza ulteriormente l’asticella combinando tutti i tipi di vacanza che caratterizzano la nuova classe di navi: dal relax in spiaggia alla fuga in un resort, fino all’avventura in un parco a tema. Star of the Seas proporrà nuove esperienze e i classici più amati del brand, che presto svelerà dettagli sulla nuova unità in costruzione nel cantiere di Turku, in Finlandia.

«L’idea di combinare il meglio di ogni tipo di vacanza in un’unica avventura ha creato più entusiasmo di quanto si potesse prevedere e Star of the Seas sarà la prossima audace risposta alla domanda da record dei consumatori che abbiamo visto nell’arco di quasi un anno con Icon of the Seas», ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.

Gli elementi top di Icon includono sei scivoli da record nel parco acquatico Category 6 di Thrill Island; sette piscine, una per ogni giorno della settimana, a Chill Island; Surfside, un quartiere per le giovani famiglie dove ci si può intrattenere per tutta la giornata; intrattenimento in aria, sul ghiaccio, in acqua e da palcoscenico; oltre 40 opzioni per cenare e bere e molto altro ancora.

Star sarà la terza nave della compagnia di crociere alimentata a gas naturale liquefatto (gnl), combinando l’uso del combustibile marino più pulito attualmente disponibile con una comprovata serie a bordo di programmi ambientali: con applicazioni che vanno dai sistemi di recupero del calore di scarto alla connessione alla rete elettrica terrestre, la nave più sostenibile di Royal Caribbean farà progredire ulteriormente il viaggio della società madre Royal Caribbean Group verso la realizzazione di una nave da crociera a zero emissioni entro il 2035.