Royal Caribbean, nel 2026 arriva il Beach Club a Cozumel

Nuova destinazione e nuova esperienza di beach club con Royal Caribbean International, che nel 2026 apre il Royal Beach Club Cozumel in Messico.

La compagnia di crociere ha annunciato l’ampliamento della sua offerta di destinazioni con il futuro beach club lungo la costa occidentale dell’isola: questa nuova esperienza in spiaggia completerà tutto ciò che Cozumel ha da offrire con una vasta gamma di attività per tutti, come spiagge attrezzate, piscine, swim-up bar, varietà di punti di ristoro (un ristorante, un bar e una lounge), un mercato di strada ed esperienze quali degustazioni di tequila e corsi di cucina.

Il presidente e ceo del Gruppo Royal Caribbean Jason Liberty e il presidente e ceo di Royal Caribbean International Michael Bayley hanno svelato il progetto per la prossima esperienza della Royal Beach Club Collection insieme al segretario al turismo di Quintana Roo Bernardo Cueto Riestra e al sindaco di Cozumel Juanita Alonso.

«Siamo lieti di creare questa novità sulla base della nostra partnership di lunga data con la comunità e il governo locali per continuare a portare i nostri ospiti in Messico – ha dichiarato Liberty – L’espansione della nostra offerta di destinazioni è in linea con la crescente domanda mondiale di esperienze di vacanza all’avanguardia e consente ai nostri ospiti di entrare in contatto con la bellezza delle culture e delle persone dei luoghi che visitano».

Bayley ha aggiunto: «L’aspettativa per le prossime destinazioni Royal Caribbean è cresciuta da quando abbiamo annunciato il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas, che aprirà nel 2025. Ora è il momento perfetto per annunciare la prossima meta di questa collezione con il Royal Beach Club Cozumel. Cozumel è una destinazione incredibile e il beach club si integrerà perfettamente con tutto ciò che l’isola ha da offrire con un’esperienza che combina i tocchi caratteristici di Royal Caribbean con lo spirito del Messico, unitamente a servizi e attività per ogni tipo di viaggiatore».

Il Royal Beach Club Cozumel, con spiagge, panorami e piscine per tutti i gusti, accoglierà i vacanzieri per una giornata in spiaggia in Messico, che potranno creare nuovi momenti da ricordare con una combinazione di esperienze che spaziano dal relax all’avventura attraverso bar con accesso al mare, piscine dedicate agli amanti del relax e alle famiglie, cabanas private, snorkeling, kayak e altro ancora. Saranno disponibili punti di ristoro – ristorante, bar, lounge con vista – oltre a un mercato di strada ed esperienze quali degustazioni di tequila e corsi di cucina.

La nuova esperienza del beach club è l’ultima della gamma di destinazioni della compagnia di crociere, tra cui figurano: l’isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas; Labadee ad Haiti, e la Royal Beach Club Collection in arrivo.

La foto pubblicata proviene dal press center di Royal Caribbean