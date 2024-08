Royal Caribbean ordina la quarta nave di classe Icon

Cresce ancora il portfolio ordini di Royal Caribbean Group, che commissiona al costruttore navale finlandese Meyer Turku la quarta nave di classe Icon con opzioni aperte per una quinta e una sesta unità.

Obiettivo della compagnia è costruire una nuova nave di classe Icon all’anno almeno fino al 2027.

La prima nave – Icon of the Seas –, attualmente la più grande nave da crociera al mondo con quasi 249.000 tonnellate lorde, è operativa da gennaio scorso, con caratteristiche innovative rispetto alle classi precedenti: quartieri pensati per le famiglie, un’area resort riservata agli adulti e un parco acquatico con sei scivoli sul ponte superiore.

Il battesimo della seconda nave della serie – Star of the Seas – è previsto per agosto 2025. Star sarà seguita da una terza nave di classe Icon (di cui non si conosce ancora il nome) che dovrebbe debuttare nel 2026 e ora da una quarta nave nel 2027.

Royal Caribbean Group ha anche commissionato la settima nave di classe Oasis, che dovrebbe debuttare nel 2028.

Quest’anno il gruppo ha accolto quattro nuove navi per i suoi diversi brand: Icon e Utopia of the Seas per Royal Caribbean International, Silver Ray per Silversea Cruises e Mein Schiff 7 per Tui Cruises.