Royal Caribbean presenta il mega intrattenimento a bordo di Icon of the Seas

Royal Caribbean svela un altro dei punti chiave di Icon of the Seas, la nuova nave dei record che debutterà a gennaio 2024 ai Caraibi: l’intrattenimento. A bordo sarà proposta una varietà di show sui quattro “palcoscenici” caratteristici della compagnia di crociere – aria, ghiaccio, acqua e teatro – e con la programmazione di musica dal vivo e intrattenimento più ricca di sempre.

In programma la prima interpretazione in mare de “The Wizard of Oz”, i live di una showband, il debutto di un cast di robot, gli skateboarder e molto altro.

Le produzioni sono sviluppate internamente da Royal Caribbean e oltre 75 artisti di fama mondiale si esibiranno sotto i riflettori del nuovissimo AquaDome, con l’avveniristico AquaTheater; del Royal Theater e dell’arena di ghiaccio Absolute Zero, dotati di tecnologie come sistemi di volo 3D e bracci robotici che fungono da trampolino per i tuffatori.

Poi, fuori dal palcoscenico 50 musicisti – tra rock, pop, ritmi caraibici, musica latina – e comici dal vivo animeranno l’intera Icon e le sue location, tra cui i nuovi Lou’s Jazz ‘n Blues e Dueling Pianos, e i classici del brand come lo Schooner Bar e il pub inglese Point & Feather. Inoltre, personaggi bizzarri, spadaccini un po’ spacconi e marinai di tutti i tipi si daranno appuntamento sulla Royal Promenade.

«Al centro di molti ricordi delle vacanze con Royal Caribbean c’è una combinazione di intrattenimento dal vivo che non ha eguali nel settore turistico e che con Icon of the Seas stiamo portando a un livello ancora più alto – ha dichiarato Nick Weir, senior vice president, entertainment di Royal Caribbean International – A chi ama le produzioni come quelle di Broadway e del West End o la musica dal vivo e gli show di luoghi unici come Las Vegas, all’interno di un’unica vacanza, Icon offrirà una varietà davvero completa che soddisferà ogni tipo di aspettativa e desiderio, oltre a colpi di scena mai visti prima».

Tra gli highlight dell’intrattenimento su Icon: all’AquaDome, ci sarà “Aqua Action!” con tuffatori di livello olimpico, skateboarder, trapezisti, slackliner e nuotatori sincronizzati che si uniscono a novità tecnologiche, come un doppio sistema di volo in 3D e robot che fungono da trampolino e da creatori di set, per scompaginare i confini tra live-action movie ed esperienza teatrale. Oppure “Pirats Vs. Mermaids”, spettacolo che combina una trama spensierata, personaggi fiabeschi e umorismo per adulti e bambini: pirati e sirene si affrontano per dare mostra delle loro più grandi imprese e vedere chi comanda davvero tra gli oceani.

Al Royal Theater debutterà “The Wizard of Oz”, la classica storia dell’avventura di Dorothy a Oz, con un tocco moderno: l’interpretazione di Royal Caribbean è caratterizzata da personaggi che volteggiano sul pubblico, una scenografia rivoluzionaria, effetti scenici mai visti prima, più di 600 elementi in costume e una colonna sonora originale eseguita da una nuova orchestra di 16 elementi.

Per gli amanti della musica, “Showband! Live. Music. Now.” metterà in luce 16 musicisti di talento: il direttore e i musicisti agli archi, ai fiati, agli ottoni e alle percussioni sfrutteranno il potere della musica dal vivo per far immergere il pubblico in un’esperienza sensoriale.

All’arena Absolute Zero arriverà “Starburst: Elemental Beauty“, interpretazione artistica della tavola periodica degli elementi; il cast di pattinatori sul ghiaccio di livello olimpico stupirà con coreografie potenti e ad alta velocità che prevedono passi ancora più spericolati e salti ad alto tasso acrobatico, resi possibili dal design della nuova arena del ghiaccio dalla forma ovale. Grazie agli incredibili fondali ottenuti con il digital mapping e ai vivaci giochi di luce, lo spettacolo sarà un’esperienza coinvolgente. Per i giovani ospiti, è in programma “Once Upon a Time: The King’s Royal Ball”, raduno di famose superstar delle fiabe.