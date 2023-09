Royal Caribbean svela la sua spiaggia “adults only” alle Bahamas

Royal Caribbean International racconta in anteprima dettagli sul primo rifugio per soli adulti dell’isola privata situata alle Bahamas, Perfect Day at CocoCay. Si chiama Hideaway Beach il nuovissimo beachfront che aprirà a gennaio 2024 contemporaneamente al debutto di Icon of the Seas.

Offrirà un’esperienza che durerà un’intera giornata, tra spiaggia e piscine private, nuovi punti dedicati a cibo e bevande, cabine esclusive, musica dal vivo e molto altro. Le prenotazioni per questa esperienza dedicata unicamente agli adulti sono aperte.

«Hideaway Beach rappresenta un’atmosfera e un’esperienza completamente nuove che i vacanzieri desiderano vivere a Perfect Day at CocoCay. Tutto, dalla posizione nascosta alla spiaggia, incluse le piscine esclusive e le cabine private, è stato pensato per gli adulti che vogliono una giornata unicamente per loro – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – In una vacanza Royal Caribbean ci sono esperienze per tutti e questo rappresenta il cuore della nostra isola privata e della sua popolarità: che si tratti di emozioni o di relax, di tempo per la famiglia o di tempo per festeggiare, le famiglie e gli amici possono creare il loro giorno di vacanza perfetto senza compromessi e Hideaway Beach si aggiunge alla nostra offerta».

Hideaway Beach è situata sulla spiaggia nord occidentale dell’isola. Pagando l’accesso, gli ospiti dai 18 anni in su possono festeggiare, rinfrescarsi e rilassarsi su una spiaggia privata, con due piscine, 20 cabanas, sette bar all’aperto, punti di ristoro e molto altro.

Ecco come è strutturata la nuova area:

Hideaway Beach : circa mezzo ettaro di spiagge di sabbia bianca delle Bahamas e acque turchesi in esclusiva per gli ospiti di Hideaway Beach. Gli ospiti in vacanza possono sceglire lettini, riparati da ombrelloni in stile resort, lungo la riva, o amache e altalene in acqua, mentre giocano in spiaggia e ascoltano i ritmi diffusi da dj dal vivo a bordo piscina

: circa mezzo ettaro di spiagge di sabbia bianca delle Bahamas e acque turchesi in esclusiva per gli ospiti di Hideaway Beach. Gli ospiti in vacanza possono sceglire lettini, riparati da ombrelloni in stile resort, lungo la riva, o amache e altalene in acqua, mentre giocano in spiaggia e ascoltano i ritmi diffusi da dj dal vivo a bordo piscina Hideaway Pool : piscina con posti a sedere e lettini in acqua e lettini sul bordo lungo tutto il perimetro della vasca riscaldata a sfioro

: piscina con posti a sedere e lettini in acqua e lettini sul bordo lungo tutto il perimetro della vasca riscaldata a sfioro Cabanas Hideaway : 10 cabanas eleganti a bordo piscina che dispongono di una serie di dotazioni come il servizio di assistenza alla cabina, attivabile premendo un pulsante; un mini-frigo; tappetini da spiaggia galleggianti e prese di ricarica

: 10 cabanas eleganti a bordo piscina che dispongono di una serie di dotazioni come il servizio di assistenza alla cabina, attivabile premendo un pulsante; un mini-frigo; tappetini da spiaggia galleggianti e prese di ricarica The Hideout: area Vip con piscina a sfioro riscaldata, esclusiva per gli ospiti.

Per spuntini e bevande: On the Rocks, belvedere e bar all’aperto lungo il tratto di costa con gli scogli; Hideaway Bar, bar a bordo piscina; Slice of Paradise, paradiso della pizza rustica, con servizio bar e cibo a disposizione gratuitamente, offre piatti appena sfornati e proposte isolane come il barbecue di pollo alla guava in stile Bahamas; Snack Shack, new entry che offre sandwich al pollo, hamburger, bocconcini di mozzarella fritta, fresche insalate, nonché posti a sedere all’ombra, sedie e tavoli Adirondack sulla sabbia; Beach Bars, due bar sulla spiaggia con servizio completo situati su entrambi i lati.

Nel 2024, i viaggiatori che salpano dagli Stati Uniti potranno scegliere tra una combinazione di 22 navi che salperanno da oltre nove diverse città come, per esempio, Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando), in Florida; Cape Liberty (New York), nel New Jersey, e Galveston, in Texas. Le opzioni di partenza possono variare da tre notti con la nuova Utopia of the Seas che debutterà nel luglio 2024, a sette notti a bordo di Icon, la prima combinazione nel suo genere del meglio di ogni vacanza.