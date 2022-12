Royal Caribbean, terzo record di prenotazioni del 2022

Royal Caribbean International ha stabilito ancora una volta nuovi record relativi al volume delle prenotazioni.

Il recente Black Friday è coinciso con il giorno che ha generato in assoluto il maggior numero di prenotazioni in 53 anni di storia della compagnia di crociere. Numeri che hanno anche segnato per la terza volta nel 2022 il superamento del record legato a una singola giornata, nonché il picco di quella che è a oggi la settimana con il più alto volume di prenotazioni.

La forte domanda e le prestazioni che hanno interessato i due ultimi record arrivano sulla scia della diffusione delle prime informazioni su Icon of the Seas e del traffico prodotto dalla giornata record dell’apertura delle prenotazioni per questa nave con 15 mesi di anticipo sul suo debutto previsto a gennaio 2024.

«Il 2022 è stato un anno da record per Royal Caribbean International con la ripresa al completo delle attività delle nostre 26 navi e il primo sguardo a Icon of the Seas, la migliore vacanza per famiglie al mondo – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Ogni pietra miliare raggiunta rappresenta il conseguimento di un traguardo: è un inizio meraviglioso per il 2023 e siamo entusiasti di ciò che ci aspetta. Non avremmo potuto ottenere questi risultati senza i nostri fedeli ospiti, i nostri preziosi consulenti di viaggi e partner e il team di Royal Caribbean International in tutto il mondo».

Nel 2022, la compagnia di crociere ha segnato sia il singolo giorno di prenotazione più grande che la settimana con il più alto volume di prenotazioni in aprile, a cui è seguito un altro singolo giorno di prenotazioni da record con l’apertura di Icon in ottobre.