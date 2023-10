Rubrica Fiscale: al Ttg Rimini giornata di appuntamenti one to one con il nostro Centro Studi

L’argomento di oggi.

[Un anno fa iniziava la nostra Rubrica Fiscale su L’Agenzia di Viaggi magazine e contemporaneamente si avviava lo Sportello Fiscale da noi tenuto per gli associati Confesercenti Assoviaggi e gli iscritti al Fondo Garanzia Viaggi. Ora in occasione del TTG Rimini 2023 abbiamo dedicato una intera giornata per incontri one-to-one gratuiti delle agenzie interessate con il nostro Centro Studi].

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

TTG Rimini 2023 giovedì 12 ottobre appuntamenti one-to-one.

L’8 luglio 2022 con l’articolo Aiutare l’imprenditore con bilanci leggibili e controllo gestione in tempo reale veniva introdotta la nostra nuova Rubrica Fiscale sul media partner L’Agenzia di Viaggi magazine, che da allora ha raccolto ben 33 articoli in risposta ad altrettanti quesiti da parte delle agenzie di viaggi e dei loro consulenti.

Quasi contemporaneamente veniva avviata la gestione dello Sportello Fiscale a favore degli associati Confesercenti Assoviaggi e degli iscritti al Fondo Garanzia Viaggi promosso dalla stessa Associazione, con la gestione di alcune decine di quesiti posti dalle agenzie stesse e la redazione di documenti tecnici a supporto dell’attività dell’Associazione. Da ultimo e in relazione al Decreto 39 milioni chiuso lo scorso 2 ottobre, la partecipazione ai webinar dedicati agli associati e i documenti tecnici inviati al Ministero del Turismo, che hanno dato spunto per la pubblicazione di varie FAQ da parte del Ministero stesso.

Gli argomenti svolti nelle risposte ai vari quesiti hanno toccato tutti i punti maggiormente critici e caratteristici dell’attività delle agenzie di viaggi: un tipo di impresa in cui la complessità normativa e fiscale è purtroppo inversamente proporzionale ai margini economici conseguiti. Ecco alcuni esempi divisi per argomento.

Attività di organizzazione.

I misteri dell’art. 74ter – Corte di Giustizia UE, ancora sui problemi interpretativi dell’art. 74ter

La fiscalità nel tour operating incoming, nel MICE e servizi accessori

Attenzione alle fatture d’acquisto tardive nelle pratiche 74ter in UE

Le operazioni con l’estero e il nuovo esterometro per le agenzie di viaggi

Acquisti di servizi turistici esteri da parte di tour operator italiano

Acquisto da fornitori esteri di servizi turistici resi in Italia

Acquisto di hotel italiani da consolidatori che fatturano in regime 74ter

Intermediazione.

I problemi fiscali dell’intermediazione turistica: inquadramento civilistico e classificazione Iva

Fatturazione diritti d’agenzia ‘non visibili’ su vendita di biglietti aerei

Fatturazione servizi di business travel a cliente estero B2B

Acquisto di voli e trattamento fiscale della biglietteria aerea low cost

Come gestire le fatture al netto di crociere di armatori italiani

Gestione delle provvigioni pagate alle adv italiane da compagnia di crociere USA

Trattamento delle provvigioni pagate dalle ferrovie francesi

Gestione delle provvigioni incassate tramite i consolidatori finanziari internazionali

Anche Booking.com si adegua alla normativa europea sull’Iva

Amministrazione, organizzazione d’impresa, digitalizzazione.

Scelta del tipo d’impresa e costituzione di SRL o SRLS: aspetti civilistici, fiscali e previdenziali

Obbligo di pubblicità per gli aiuti di Stato e per i dati istitutivi dell’impresa

La forma scritta e la firma dei contratti di viaggio

Accertamenti fiscali, conservazione documenti aziendali, digitalizzazione a norma: una difesa in materia di accertamenti fiscali (e non solo)

Synthesis 2023: la Rivoluzione nei software per agenzie di viaggi

Le prime installazioni di ADVmarketing, il Trovaclienti (finanziabile con Digitour)

Le nuove tecnologie e ©Synthesis 2023.

Nell’illustrare i passaggi più complessi degli argomenti esaminati abbiamo talvolta fatto riferimento al vantaggio di poter disporre di sistemi software in grado di facilitarne o addirittura automatizzarne totalmente la gestione. Per esempio la scelta automatica del tipo pratica e del relativo contratto di viaggio, la produzione ed emissione automatica delle fatture, la produzione automatica della primanota contabile, meglio ancora se interfacciata con un gestionale per commercialisti dedicato agli adempimenti e ai dichiarativi. Cioè la carta d’identità della nostra piattaforma ©Synthesis 2023, che noi riteniamo il più moderno e completo sistema di gestione per un’agenzia di viaggi. Integrato inoltre a monte con l’automazione del marketing clienti e a valle con la conservazione sostitutiva a norma per 10 anni come da art. 2220 del codice civile.

In occasione del TTG Rimini 2023 potrai parlarne direttamente con il nostro Centro Studi: per prenotare il tuo appuntamento one-to-one scrivi all’indirizzo email sotto riportato.

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 6 ottobre 2023 n. 105 (Rubrica Fiscale n. 33)

Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore

Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato

L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner

Richiesta Quesito Fiscale – www.advmanager.org – E [email protected]