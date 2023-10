Rubrica Fiscale: vi veniamo a trovare in agenzia

L’argomento di oggi.

[Dopo gli incontri one-to-one al TTG di Rimini, come ogni autunno il nostro Direttore inizia il suo personale roadshow per visitare direttamente i clienti, presentare il nuovo servizio ©Synthesis 2023 e confrontarsi sulle esigenze di ogni singola Agenzia di Viaggi. Ricordiamo che ©ADVMANAGER è un network di professionisti: non abbiamo funzionari commerciali e venditori e non disturbiamo mai le imprese con telefonate commerciali].

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Autunno 2023: incontri one-to-one presso le agenzie.

Nel corso degli oltre trenta articoli finora pubblicati in questa Rubrica Fiscale si è evidenziato come la normativa civilistica, contabile e fiscale relativa all’attività delle agenzie di viaggi italiane sia inversamente proporzionale ai loro margini economici.

Di qui la necessità di creare sistemi e servizi in grado di facilitare e ove possibile automatizzare il cosiddetto ciclo passivo, cioè le funzioni non strettamente legate alla creazione e vendita del prodotto, che è il ciclo attivo di ogni impresa, al duplice fine di risparmiare risorse e di ottemperare correttamente alle norme.

Un obiettivo che il network di professionisti ©Advmanager ha cercato di risolvere progettando il nuovo ©Synthesis 2023, un Sistema di tecnologie e servizi per la gestione operativa e amministrativa a 360° delle Agenzie di Viaggi, con funzioni originali ed esclusive, creato dal nostro Centro Studi in collaborazione con i nostri tecnici informatici.

Le ampie carattetistiche della piattaforma tecnologica e dei servizi, in grado di automatizzare funzioni che prima erano manuali e richiedevano risorse ad hoc, meritano di essere illustrate nei dettagli nel corso di un appuntamento one-to-one con l’imprenditore, anche per confrontarle con le sue reali esigenze.

Software gestionale esclusivo via web con un numero illimitato di utenti.

Il Sistema consente all’operatore d’agenzia la selezione automatica del tipo pratica e contratto di viaggio con qualunque tipo di fornitore tradizionale oppure online.

Consente la gestione completa delle pratiche di organizzazione, di intermediazione e di compravendita in Iva ordinaria nel rispetto delle norme di legge, ma anche delle opportunità fiscali per l’agenzia.

Viene prodotto in automatico il Contratto di Viaggio conformemente alle norme di legge.

Una funzionalità rilevante ed esclusiva è la produzione automatica, gestione e invio di ogni tipo di fattura al sorgere del corretto momento impositivo: una attività spesso critica da gestire in agenzia.

Di seguito viene prodotta sempre automaticamente la contabilità generale e Iva con tutti i dichiarativi di legge.

L’interfacciamento con il software specializzato per commercialisti GIS (Gestione Integrata Studio) consente la gestione dei dichiarativi anche al commercialista tradizionale dell’agenzia.

Con il Fisco per 10 anni ce la vediamo noi.

Un’altra funzionalità esclusiva, la cui importanza spesso viene sottovalutata salvo accorgersi del problema nel malaugurato momento di controversie legali o fiscali, è la conservazione elettronica a norma AGID/CAD per 10 anni delle pratiche turistiche, documenti contabili e fiscali, corrispondenza commerciale (art. 2220 c.c.).

In questo modo la tua agenzia diventa realmente “zerocarta” e gli accessi del Fisco, sempre nel rispetto delle norme a tutela del contribuente, avvengono per via elettronica. Non riceverai più visite indesiderate in agenzia.

Marketing proattivo verso i clienti e i prospect.

Ripeteva spesso l’amministratore delegato d’antan di un grande gruppo turistico italiano, che i soldi prima di contarli bisogna farli.

Fedeli a questo principio la nostra piattaforma ©Synthesis 2023 è stata integrata a monte con un moderno modulo di marketing automation che consente, nella conformità con le norme di legge, la gestione del database clienti e prospect, l’invio di comunicazioni di direct electronic marketing via email e sms, l’interfacciamento con il sito internet e con i social, l’invio di promozioni e offerte, la cattura delle prenotazioni e il loro trasferimento nel gestionale.

A coronamento del servizio c’è poi l’assistenza contabile, fiscale e giuridica dei professionisti del nostro Centro Studi. Ricordiamo che siamo anche consulenti fiscali di Confesercenti Assoviaggi.

In occasione del primo incontro one-to-one presso la tua Agenzia, totalmente gratuito, potrai parlare direttamente con il nostro Direttore delle esigenze della tua impresa e del Sistema di servizi ©Synthesis 2023. Per organizzare l’appuntamento manda una email all’indirizzo qui sotto.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 20 ottobre 2023 n. 106 (Rubrica Fiscale n. 34)

Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore

Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato

L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner

