Ryanair aggiunge tre aerei a Milano
20 Gennaio 12:03 2026

Ryanair ha annunciato il suo programma per l’estate 2026 per gli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Milano prevede 33 aerei basati (per un investimento di 3,3 miliardi di dollari), inclusi 3 nuovi velivoli (2 a Bergamo e 1 a Malpensa), e 156 rotte, incluse 7 nuove per Lemnos (Grecia), Pescara, Rabat (Marocco), Edimburgo (Scozia), Plovdiv (Bulgaria), Tirana (Albania) e Varsavia (Polonia). Per questo, la compagnia prevede 20,3 milioni di passeggeri all’anno (+9%). Ryanair ha poi comunicato che sarebbero oltre 16.200 i posti di lavoro supportati nella regione Lombardia, inclusi oltre 1.000 posti di lavoro ben retribuiti nell’aviazione.

Per celebrare l’operativo per l’estate 2026 di Ryanair a Milano, la compagnia aerea ha lanciato una promozione sui posti con tariffe a partire da soli 29,99 euro per viaggiare fino a settembre.

Il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha commentato: «L’operativo estivo da record per l’estate 2026 di Ryanair a Milano rafforza il nostro impegno costante verso l’Italia».

