Ryanair annuncia gli operativi estivi da Perugia e Ancona

Per lo scalo perugino sono previste 10 nuove rotte per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania,Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted, per un totale di 80 voli settimanali .

La compagnia opera da Perugia da 19 anni registrando oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, continuando a supportare lo sviluppo e la crescita della connettività della regione tutto l’anno per turisti e viaggiatori d’affari.

Dallo scalo marchigiano , per l’estate 2026, sono previste 5 nuove rotte per Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted, per un totale di oltre 40 voli settimanali .

Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair, a proposito, dell’impegno della compagnia nei confronti delle due regioni sottolinea: «Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15mila nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane».