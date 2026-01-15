Ryanair annuncia i voli estivi da Perugia e Ancona
Ryanair dà il via all’operativo per la summer 2026 dall’Aeroporto di Perugia, Umbria, e dallo scalo di Ancona, Marche.
Per lo scalo perugino sono previste 10 nuove rotte per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania,Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted, per un totale di 80 voli settimanali.
La compagnia opera da Perugia da 19 anni registrando oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, continuando a supportare lo sviluppo e la crescita della connettività della regione tutto l’anno per turisti e viaggiatori d’affari.
Dallo scalo marchigiano, per l’estate 2026, sono previste 5 nuove rotte per Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted, per un totale di oltre 40 voli settimanali.
Ryanair opera da Ancona da 27 anni, con oltre 4,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni favorendo anche qui la connettività tutto l’anno per Ancona e l’intera regione delle Marche.
Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair, a proposito, dell’impegno della compagnia nei confronti delle due regioni sottolinea: «Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15mila nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane».
Per celebrare il lancio dell’operativo Ryanair dell’estate 2026, la compagnia aerea ha realizzato un’offerta speciale con tariffe molto convenienti da prenotare entro il 20 gennaio.