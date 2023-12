Ryanair, bus, nodo Colosseo: le sfide 2024 di Fiavet Lazio

Serata di auguri natalizi e occasione per un piccolo consuntivo di fine anno per Fiavet Lazio che ha invitato i suoi iscritti a brindare all’interno di un luogo particolare, quello dell’orto botanico di Roma che ospita il percorso “Trame di luce” e si illumina la sera di mille colori e giochi di luce suggestivi.

Ad accogliere tutti gli invitati, Stefano Corbari, presidente della federazione regionale, affiancato dalla sua vice Luana De Angelis, oltre ai i partner Ebtl e Unaprol; in collegamento telefonico, invece, il presidente nazionale Giuseppe Ciminnisi.

Corbari ha aperto la serata ricordando l’impegno dell’associazione nel settore formazione che ha visto, a fine anno, ben 500 ore dedicate a corsi e aggiornamenti professionale per gli agenti di viaggi. Il presidente ha sottolineato come, in un momento storico negativo per la figura professionale degli operatori del settore, dopo le tante chiusure causa Covid e, ora, con l’intelligenza artificiale che per molti sarebbe già in grado di prendere il posto della persona dietro il bancone delle adv, riuscire a incontrare tanti studenti delle scuole specializzate per il turismo, portando loro esperienze di lavoro, esempi positivi di best practice, sia fondamentale per ridare al settore la spinta dalla base: ovvero partendo dagli agenti di viaggi del futuro.

Corbari ha poi ricordato alcuni dei grandi temi caldi dell’anno, a cominciare dal nodo Colosseo con il malfunzionamento del sistema di vendita digitale dei biglietti che agisce in concorrenza sleale ai danni delle agenzie e rende impossibile prenotare a chi rispetta le regole. Sul tema è previsto un tavolo di incontro il primo febbraio tra Comune e operatori del settore. Altro argomento sulla graticola il piano bus turistici del Campidoglio, con l’eliminazione di alcune aree di sosta breve sul Lungotevere, contro il quale l’associazione continua a farsi sentire chiedendo un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri.

Poi, c’è la questione ancora aperta Ryanair-agenzie di viaggi, ricordata durante la serata da Luana De Angelis, con Fiavet che ha portato in tribunale la compagnia low cost per concorrenza sleale nei confronti degli agenti di viaggio. Infatti, per scoraggiare l’acquisto del biglietto in agenzia, Ryanair chiede il riconoscimento facciale e la firma del passeggero da verificare solo a chi si imbarca con un biglietto comprato in adv. La prima udienza è stata riprogrammata per il 2024 e agli iscritti la federezione chiede di inviare intanto “prove, testimonianze”, da portare davanti ai giudici.

A fare gli auguri, in rappresentanza del Comune di Roma, l’assessore ai grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che ha voluto ricordare alla platea come le difficoltà del periodo Covid per la città di Roma e per tutto il comparto turistico abbiano (paradossalmente) evidenziato l’importanza de settore per l’economia della Capitale: «Durante la pandemia finalmente si è avuta la conferma, e questo lo dico per chi non ci credevam perché noi del settore lo sapevamo già, che la nostra città si regge sul turismo; Roma durante il Covid è stata tra le città al mondo che più ha pagato il totale stop dei viaggiatori. Ora, possiamo dire che, con il record di arrivi del 2023, la città si è finalmente ripresa e punta ancora a numeri più alti. Per farlo dobbiamo però lavorare molto sullo svecchiamento della sua immagine». “Roma città eterna” è «un claim che oggi non va più bene – come sottolineato da Onorato – perché dà un senso di immobilità ad una città che invece dovrebbe muoversi a grandi passi verso il mercato turistico del futuro».