Ryanair, decollano le azioni. E per O’Leary bonus da 100 milioni di euro

Volano ad altissima quota le azioni di Ryanair che, come riportato dal Financial Times, al termine della scorsa settimana hanno chiuso con un valore record di 18,99 euro, portando i guadagni annuali a oltre il 50% in più rispetto ai livelli raggiunti nel precedente anno finanziario.

Se nei prossimi giorni le azioni toccheranno il livello di 21 euro, mantenuto poi per 28 giorni, si sarà raggiunto il target per la ricompensa delle opzioni su azioni e per il ceo Micheal O’Leary questo vorrebbe dire l’incasso di un bonus di circa 100 milioni di euro.

Già oggi, comunque, Ryanair rappresenta la compagnia aerea più preziosa in Europa con profitti annuali che potrebbero raggiungere già alla fine di quest’anno i 2,2 miliardi di euro al netto delle tasse. Gli analisti finanziari che seguono la società, sempre secondo quanto riportato dal Financial Times, hanno prospettato per ogni azione Ryanair il raggiungimento di almeno 24 euro entro la fine del 2024, mentre per l’anno finanziario che termina il prossimo marzo l’utile al netto delle tasse dovrebbe toccare quota 2 miliardi di euro.

Attualmente O’Leary possiede il 3,9% della compagnia, ovvero una quota che ha un valore di mercato di 907 milioni di euro secondo la valutazione di FactSet e può beneficiare di un piano di incentivi molto simile a quello di Wizz Air per il suo ceo Jozsef Varadi, anche se la ‘storia’ personale di O’Leary può vantare più anni di successi: da piccola compagnia regionale, lanciata negli anni ’90, Ryanair è diventata oggi la seconda più grande compagnia aerea di maggior valore al mondo per capitalizzazione, dietro solo a Delta Air Lines.