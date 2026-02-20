Ryanair e la super Calabria: investiti 400 milioni

Ryanair afforza il proprio impegno in Calabria annunciando il più ampio operativo estivo mai realizzato nella Regione.

Il programma per l’estate 2026 segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita avviato dopo l’abolizione dell’addizionale municipale decisa nell’agosto 2024 dal presidente Roberto Occhiuto, misura che ha contribuito a rendere il territorio più competitivo e attrattivo per nuovi investimenti nel trasporto aereo.

L’operativo prevede quattro aeromobili basati in Calabria – due presso l’aeroporto di Lamezia Terme e due a Reggio Calabria – per un investimento complessivo di 400 milioni di dollari. Grazie a questo potenziamento, Ryanair trasporterà 3,2 milioni di passeggeri all’anno (+14%), operando 42 rotte complessive.

Tra le novità dell’estate 2026, figurano cinque nuove destinazioni internazionali da Lamezia Terme: Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia. A queste si aggiunge l’incremento delle frequenze su rotte domestiche ad alta domanda, in particolare da Reggio Calabria verso Milano Malpensa, Torino e Venezia e da Crotone verso Milano Bergamo e Bologna.

La crescita della compagnia in Calabria non si traduce soltanto in un ampliamento dell’offerta di voli, ma rappresenta un contributo concreto allo sviluppo economico del territorio. L’operativo estivo 2026 supporterà oltre 2.500 posti di lavoro locali, inclusi 120 ruoli altamente qualificati nel settore dell’aviazione, rafforzando la filiera aeroportuale e turistica regionale.

Dalla rimozione dell’addizionale municipale, Ryanair ha registrato una crescita senza precedenti nella Regione: +1,6 milioni di posti aggiuntivi (+82%), l’apertura di una nuova base a Reggio Calabria, l’introduzione di oltre 20 nuove rotte e un investimento di 15 milioni di euro in un nuovo hub manutentivo che, a regime, supporterà circa 300 posti di lavoro nel comparto aviation. Un percorso che evidenzia come politiche orientate alla competitività possano generare benefici strutturali e duraturi.

Parallelamente, la compagnia ribadisce l’importanza di misure che favoriscano la crescita del trasporto aereo anche nel resto del Paese, sottolineando la necessità di intervenire sull’addizionale municipale e sulle condizioni operative di alcuni scali strategici, tra cui aeroporto di Roma Ciampino, nonché sulle politiche tariffarie applicate da Aeroporti di Roma.

«L’estate 2026 rappresenta un traguardo storico per Ryanair in Calabria – ha dichiarato Fabrizio Francioni, head of communications Italy della compagnia – Con quattro aeromobili basati e 42 rotte operative, incluse 5 nuove da Lamezia, e maggiori frequenze sui collegamenti domestici da Reggio e Crotone. Grazie alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa».

Per celebrare il lancio dell’operativo record di Ryanair in Calabria, la compagnia ha annunciato una promozione con tariffe speciali.