Ryanair impallina eDreams e Tryp: “Sovrapprezzi inaccettabili”

Ota “ostative”: un gioco di parole per riassumere il nuovo affondo di Ryanair contro eDreams e Tryp che, in base all’ultimo sondaggio condotto dal vettore, continuano a imporre sovrapprezzi ai consumatori, in alcuni casi pari a più del doppio rispetto ai prezzi del sito ufficiale. La compagnia continua la sua battaglia ribadendo che queste piattaforme non hanno accordi di distribuzione con Ryanair. Due tra i peggiori esempi? Biglietti offerti a 6,20 euro e rivenduti da queste due Ota a 15,43 euro; imbarco prioritario a 33 sterline su Tryp al posto di 20.

eDreams era stata multata in Italia dall’Antitrust per 9 milioni di euro per prezzi “chiaramente ingannevoli” e “fuorvianti”, mentre l’Alta Corte irlandese aveva inibito alla stessa ogni accesso diretto e indiretto al sistema di prenotazione Travel Agent Direct (Tad).

La nota del vettore low cost si conclude con la sottolineatura della campagna avviata da Ryanair per proteggere i consumatori Ue dalle tariffe eccessive di talune Ota, invitando nuovamente i governi europei (in particolare il ministro dei Consumatori spagnolo Pablo Bustinduy) e le Autorità nazionali per la tutela dei consumatori ad adottare misure urgenti per tutelare i passeggeri. A detta di Ryanair, questi dovrebbero insistere sulla trasparenza obbligatoria dei prezzi, in linea con la policy delle “approved Ota”.