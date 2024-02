Ryanair investe in Calabria: 10 nuove rotte per l’estate

Operativo record sulla Calabria per l’estate 2024 di Ryanair, che ha annunciato 10 nuove rotte che toccheranno i tre aeroporti regionali (Lamezia, Crotone e Reggio).

Questa importante espansione in Calabria segna l’inizio di una strategia di crescita a lungo termine concordata con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per posizionare la Calabria come destinazione turistica di punta in Europa, incrementando gli ingressi in entrata e la connettività in tutta la regione.

Per la compagnia low cost l’approdo a Reggio Calabria significa l’apertura della sua 19ª base e il 31º aeroporto servito in Italia, con la previsione di creare fino a 200 nuovi posti di lavoro (incluse posizioni per piloti, assistenti di volo e ingegneri). Inoltre, Ryanair intende continuare a sviluppare la connettività nella sua base di Lamezia con una nuova rotta per Valencia (18 in totale) e oltre 180 voli settimanali. A Crotone Ryanair aggiungerà un nuovo collegamento per Torino (4 totali) e più di 30 voli settimanali, con una crescita della connettività del 13% e del 33% rispettivamente a Lamezia e Crotone.

Nel dettaglio le dieci nuove rotte riguardano 8 voli da Reggio a Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino, Venezia; un volo da Lamezia a Valencia e un volo da Crotone a Torino. In totale, tra vecchie e nuove tratte, da e per la Calabria saranno garantite 30 rotte, di cui 18 da Lamezia, 8 da Reggio Calabria e 4 da Crotone.

Per il ceo di Ryanair Eddie Wilson: «Con questi nuovi servizi, Ryanair registrerà una crescita della capacità pari a più del 20% distribuita su tutti e 3 gli aeroporti calabresi. Questa importante espansione segna l’inizio di una strategia a lungo termine con il presidente Occhiuto e la Regione per posizionare la Calabria come destinazione di punta in Europa e far crescere il turismo in entrata, la connettività e l’occupazione, offrendo al contempo tariffe basse ai cittadini e visitatori».

Soddisfazione espressa dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: «È un momento davvero importante per la Calabria. Avere un interesse così marcato da parte di Ryanair è per noi motivo di grande orgoglio, ma rappresenta anche una nuova entusiasmante sfida. Il mio governo sta raccontando ai propri partner nazionali e internazionali le straordinarie opportunità che ha la nostra Regione. Da governatore mi sento un manager della Calabria, che deve presentare al meglio il proprio ‘prodotto’ facendo emergere le sue indiscusse qualità. L’obiettivo è quello di attrarre investimenti e turisti».