Ryanair investe sul Marocco: 1,3 miliardi di euro e 175 rotte

Maxi investimento di 1,3 miliardi di euro sul Marocco da parte di Ryanair che ha annunciato quello che viene definito il più grande operativo estivo di sempre per il Nord Africa, con oltre 1.100 voli settimanali su 175 rotte, tra cui 35 nuove. Per supportare al meglio questa poderosa offensiva operativa, Ryanair lancerà sul mercato tariffe ultrabasse, in particolare su 11 rotte nazionali marocchine, aumentando la connettività interna e stimolando la crescita del traffico in tutto il Regno.

Nell’ambito di questo operativo record per l’estate 2024, che trasporterà – si stima – oltre 5 milioni di passeggeri (+33% di crescita) da/per e ora all’interno del Marocco, Ryanair aprirà contestualmente la sua quarta base marocchina, con due nuovi aeromobili a Tangeri (un investimento di 200 milioni di dollari), nonché i primi voli di Ryanair verso gli aeroporti di Beni-Mellal ed Errachidia.

L’investimento di Ryanair in Marocco supera ora oltre 1,4 miliardi di dollari – pari a circa 1,3 mld di euro – in aeromobili, supportando oltre 500 posti di lavoro diretti per piloti, assistenti di volo e ingegneri e 1.000 posti di lavoro di supporto nel turismo, garantendo la crescita economica in 12 città tra cui Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tangeri, Ouarzazate ed Essaouira.

Nel dettaglio, per effettuare al meglio l’operativo 2024 sul Marocco, Ryanair prevede 14 aerei basati sul territorio marocchino (7 Marrakesh, 3 Fez, 2 Agadir e 2 Tangeri), 175 rotte, di cui 24 internazionali e 11 domestiche, una nuova base aerea e due nuovi scali serviti.

Per il ceo di Ryanair, Eddie Wilson: «È un momento storico per la partnership tra Ryanair e il Regno del Marocco. La compagnia effettuerà il suo più alto investimento, 1,4 milioni di dollari, in Marocco per l’estate 2024 che, attraverso un ricco operativo voli, ci consentirà di trasportare più di 5 milioni di passeggeri da/per e all’interno del Regno del Marocco. Questo operativo record aumenterà il turismo e la connettività all’interno del Regno, sostenendo migliaia di posti di lavoro nell’economia turistica locale».