Ryanair lancia sei nuove rotte dall’Italia all’Albania

Prenotazioni anticipate record per le sue 17 nuove rotte da e per l’Albania. Lo ha annunciato Ryanair, includendo sei nuovi collegamenti da e per l’Italia.

A partire da martedì 31 ottobre, dunque, la compagnia irlandese effettuerà doppie rotazioni giornaliere per Tirana da Milano con voli da Bologna, Catania, Pisa, Roma e Venezia. Michael O’Leary, group ceo di Ryanair, ha visitato Tirana con un team sales e operations per promuovere l’inizio dei voli da e per la capitale albanese.

«Mentre Ryanair continua a crescere in tutta Europa – sottolinea – Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania – siamo lieti di offrire ancora più scelta di rotte alle tariffe più basse ai nostri clienti/visitatori italiani per l’inverno 23/24 con queste nuovi voli da Milano, Roma, Bologna, Catania, Pisa e Treviso per Tirana che operano rispettivamente quattordici, nove e sette volte a settimana da ottobre».