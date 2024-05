Ryanair lancia un’Academy in Italia per formare 400 piloti

Tempo di formazione per Ryanair, che lancia l’operazione per piloti, Future Flyer Academy. Con la scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy, con sede in Italia. verranno formati oltre 400 aspiranti piloti che si uniranno al gruppo come secondi ufficiali nei prossimi 4 anni.

L’academy offre agli aspiranti piloti l’opportunità di avviare la loro carriera aeronautica con una compagnia aerea commerciale attraverso un percorso di livello internazionale, che include lezioni in aula, simulatore e formazione pratica. Un investimento in formazione che segue la positiva prospettiva di crescita per il vettore, che prevede di trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno su una flotta di 800 aerei entro il 2034.

Da diversi anni ormai Aviomar forma gli aspiranti piloti secondo uno standard che permette loro di completare il corso Type Rating per operare su Boeing 737 o Airbus A320 di Ryanair. Attraverso il nuovo programma Future Flyer Academy di Ryanair, questa formazione iniziale è combinata con la qualifica Type Rating per accelerare la progressione della formazione dei piloti.

A fronte di questo impegnativo percorso Ryanair garantisce ai candidati un ruolo professionale come pilota presso la compagnia al completamento del programma, con vantaggi quali crescenti potenzialità di guadagno, accesso al programma Route-to-Command di Ryanair: percorso più veloce per raggiungere il livello di Comandante (entro 4 anni); 5 giorni lavorativi consecutivi e 4 giorni liberi; opportunità di volare su aereomobili di ultima generazione sfruttando una rete di 95 basi di Ryanair

Le iscrizioni per la Future Flyer Academy di Ryanair con Aviomar sono aperte dal 30 aprile e per maggiori informazioni si può visitare la sezione “Diventa pilota” su careers.ryanair.com o presentare domanda su aviomarscuoladivolo.com.

Per il chief operations officer di Ryanair, Neal McMahon, «combinando l’esperienza leader del settore di Ryanair con i programmi di formazione di livello mondiale di Aviomar, la nostra Future Flyer Academy creerà opportunità senza precedenti per centinaia di aspiranti piloti che desiderano avviare una carriera ben retribuita. Il nuovo programma di formazione dimostra il continuo impegno nel supportare, sviluppare e reclutare aspiranti piloti per posizioni future, mentre prendiamo in consegna oltre 300 aerei Boeing 737 Max 10 nei prossimi 10 anni».

Da parte sua il responsabile training equipaggi di Ryanair, Paul Kelly, ha dichiarato: «Il nuovo programma di formazione Future Flyer Academy ci fornirà una pipeline costante di piloti professionisti e di talento provenienti da tutta Europa per soddisfare le esigenze della nostra rete in crescita. Questo programma potenziato ha una comprovata esperienza nel fornirci cadetti altamente qualificati che hanno dimostrato tutte le conoscenze, le competenze e l’attitudine necessarie per avere successo come futuro Capitano Ryanair».

La foto all’interno dell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa Ryanair.