Ryanair, nuovo accordo con una Ota: questa volta è On the Beach

Un’altra Ota nel paniere di Ryanair, che adesso stringe una partnership con On the Beach. L’agenzia online sarà autorizzata a offrire voli, posti e bagagli Ryanair ai propri clienti ai prezzi del vettore come parte dei propri pacchetti vacanza.

L’accordo consente a entrambe le parti di superare i contenziosi in sospeso e arriva dopo quelli delle ultime settimane con la piattaforma digitale di Tui Group e ancora prima con le online travel agency loveholidays e Kiwi.

Questo nuovo accordo garantisce che ai clienti On the Beach non vengano addebitati costi aggiuntivi per i voli e i servizi Ryanair e permette l’accesso diretto al proprio account myRyanair. Inoltre, le informazioni sui voli vengono fornite direttamente all’indirizzo mail di ciascun cliente, comprese le indicazioni prima della partenza sui Termini e Condizioni Ryanair e gli aggiornamenti in caso di ritardo/cancellazione del volo.

On the Beach si impegna a mostrare solo i prezzi reali della compagnia aerea, senza ricarichi e a trasmettere a Ryanair i dettagli di contatto e di pagamento rilevanti del cliente. Quindi i clienti di On the Beach non dovranno più completare il processo di verifica di Ryanair; ora potranno usufruire delle tariffe reali sui voli pur continuando a beneficiare dei piani di pagamento flessibili della Ota, dei vantaggi per i clienti (inclusi lounge gratuita e corsia preferenziale) e protezione Atol.

«Ryanair è lieta di annunciare la partnership con On the Beach – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair – Questo nuovo accordo vedrà Ryanair collaborare con il suo quarto partner Ota approvato, nonché il secondo con cui abbiamo siglato un accordo questo mese. I clienti On the Beach possono ora prenotare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto vacanza con la garanzia di avere la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair, senza sovrapprezzi o ricarichi nascosti, e di ricevere qualsiasi informazione relativa al proprio volo direttamente da Ryanair, oltre ad avere accesso diretto alla propria prenotazione tramite l’account myRyanair».

Shaun Morton, ceo di On the Beach Group plc, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di aver stretto questa partnership con Ryanair. Ciò migliorerà l’esperienza di prenotazione e di viaggio per i nostri clienti che scelgono i voli Ryanair, garantendoci al contempo di poter continuare a fornire i pacchetti vacanza con il miglior rapporto qualità-prezzo. Continueremo la nostra campagna per salvaguardare la scelta dei consumatori nel settore dei viaggi e la firma di questo accordo segna una pietra miliare significativa nel viaggio di On the Beach, poiché ci impegniamo a fare il meglio per i nostri clienti. È importante sottolineare che questo accordo consente a entrambe le parti di superare i contenziosi in sospeso e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo partner».