Ryanair punta anche su Pescara: 5 nuovi voli per l’estate 2025

Fiumicino avrà un nuovo parco archeologico: la Diga delle Anfore Fiumicino avrà un suo parco archeologico: è questo Uùun progetto ambizioso prossimo al varo e che punta a realizzare un’ampia area con percorso pedonale per una esperienza immersiva tra gli... The post Fiumicino avrà un nuovo parco archeologico: la Diga delle Anfore first appeared on ViaggiOff.

Helsinki per design lovers: cosa c’è di nuovo nella capitale finlandese Una carrellata di eventi invita a visitare Helsinki quest’anno tra design, arte, architettura e storytelling. Riaperture ed eventi animeranno la capitale finlandese, l’occasione giusta per puntare a nord la bussola... The post Helsinki per design lovers: cosa c’è di nuovo nella capitale finlandese first appeared on ViaggiOff.

Oscar Wilde superstar in Irlanda: mostre, spettacoli e statue parlanti Iniziano gli appuntamenti letterari importanti in questo 2025: quest’anno ricorre l’anniversario dei 125 anni dalla morte di Oscar Wilde e l’Irlanda, sua patria di nascita, si prepara a rendergli omaggio.... The post Oscar Wilde superstar in Irlanda: mostre, spettacoli e statue parlanti first appeared on ViaggiOff.