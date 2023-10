Ryanair riapre lo storico collegamento Treviso-Londra

È operativo il nuovo collegamento di Ryanair da Treviso per Londra Luton, con voli previsti due volte alla settimana e che sarà parte integrante dell’orario invernale 23/24 del vettore low cost.

Si tratta di un collegamento particolarmente significativo perché la Treviso-Londra è stata la prima rotta operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998. In occasione del 25° anniversario di attività, la compagnia rinnova così l’impegno nei confronti di Treviso e del Veneto, ripristinando una rotta richiesta dal territorio.

L’operativo invernale di Ryanair su Treviso offrirà complessivamente 280 voli settimanali, ripartiti in 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 collegamenti, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella regione. L’investimento con i due aerei basati nello scalo trevigiano è di circa 200 milioni di euro.

Per Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania: «Ripristiniamo questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso, confermando un impegno che risale al 1998; da quella data Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l’Italia per raggiungere i propri cari, per le vacanze o per lavoro e studio».

Soddisfatto Mario Conte, sindaco di Treviso che ha dichiarato: «Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica».