Ryanair sbarca in Amadeus. Obiettivo viaggi d’affari

Ryanair amplia la sua offerta di voli low cost per viaggi corporate e il mercato B2B distribuendo le sue tariffe su Amadeus Travel Platform. La compagnia aerea irlandese ha stipulato l’accordo con Amadeus dopo un identico esperimento avvenuto nel 2016 e ora aggiunge il suo network di oltre 3.000 voli giornalieri verso oltre 235 destinazioni in 36 Paesi anche su Amadeus, oltre a essere già disponibile sui gds Sabre e Travelport.

“Con l’inflazione record e l’aumento del costo della vita, oggi più che mai, è importante che le aziende gestiscano i propri costi. Con le riunioni tornate di persona, gestire il costo del viaggio è fondamentale. – sottolinea la nota di Ryanair – Tuttavia, le aziende possono essere certe che i costi di viaggio non saranno mai eccessivi grazie alle tariffe basse del leader del settore Ryanair, che collegano le principali città e hub aziendali in tutta Europa con voli regolari mattutini e serali per garantire comodi viaggi business e con le migliori performance in termini di puntualità rispetto a tutte le principali compagnie aeree europee”.

«Siamo lieti di aver messo a disposizione ora sulla piattaforma Amadeus Travel il network Ryanair, che vanta oltre 3.000 voli verso oltre 235 destinazioni, espandendo ulteriormente l’offerta di viaggi corporate Ryanair e consentendo ai clienti business un più ampio accesso alla nostra rete leader di mercato in termini di rotte, frequenze, performance e imbattibili tariffe a basso costo. Non vediamo l’ora di lavorare con Amadeus nei prossimi anni mentre Ryanair crescerà fino a trasportare 225 milioni di passeggeri all’anno entro il 2026», ha detto Dara Brady di Ryanair.

Per Jose-Luis Aragon, regional vp air distribution europe di Amadeus «siamo molto felici che Ryanair abbia scelto di investire sulla tecnologia di Amadeus per supportare la propria strategia di distribuzione. Con l’integrazione dei suoi contenuti in Amadeus Travel Platform, le agenzie di viaggi e le aziende avranno una scelta più ampia di opzioni di viaggio, beneficiando al tempo stesso di un’integrazione fluida e intuitiva all’interno dei loro strumenti e processi quotidiani».