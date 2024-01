Ryanair sigla la prima partnership con una Ota

Non tutte le Ota sono “pirata” per Ryanair. Niente battaglie questa volta per la compagnia irlandese, ma una partnership, siglata il 23 gennaio con loveholidays per chi desidera prenotare pacchetti vacanza a basso costo.

L’accordo consente ai clienti dell’online travel agency di acquistare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto loveholidays ai prezzi del vettore. Voli e ancillary, quindi, vengono vendute con la garanzia di nessun sovrapprezzo, tema su cui il ceo della low cost Michael O’Leary era tornato anche nella conferenza di martedì a Roma.

Si garantisce che i clienti di loveholidays non dovranno sostenere costi eccessivi e avranno accesso diretto al loro account myRyanair per tutte le domande e i chiarimenti.

La partnership assicura inoltre che le informazioni sui voli vengano fornite direttamente all’indirizzo email di ciascun cliente, comprese le indicazioni prima della partenza sui termini e condizioni di Ryanair e in caso di cambiamenti.

loveholidays si impegna a mostrare solo i prezzi reali della compagnia aerea, senza ricarichi, e di trasmettere a Ryanair solo dettagli accurati di contatto del cliente e di pagamento.

Quindi i clienti della Ota non dovranno completare il processo di verifica di Ryanair, così come accade ancora per l’acquisto attraverso altre piattaforme.

In sintesi, i clienti di loveholidays potranno prenotare le tariffe di Ryanair come parte del loro pacchetto in totale trasparenza, pur beneficiando dei termini di pagamento flessibili della Ota e della protezione Atol (Air Travel Organiser’s Licence, ovvero la licenza per organizzatori di viaggi aerei, un schema di protezione finanziaria del Regno Unito che protegge la maggior parte dei pacchetti turistici con volo venduti dalle agenzie di viaggi, ndr).

«Siamo lieti di annunciare questa prima partnership Ota con loveholidays, che garantirà che i clienti di loveholidays possano ora prenotare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto con la garanzia che non verrà addebitato loro alcun sovrapprezzo per voli, bagagli, posti o altro – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair – Riceveranno gli aggiornamenti sui voli direttamente da Ryanair e avranno anche accesso diretto alla loro prenotazione attraverso il loro account myRyanair».

Il chief marketing officer di loveholiday Al Murray ha aggiunto: «Essendo l’Ota più grande e in più rapida crescita del Regno Unito e dell’Irlanda, siamo lieti di essere il primo fornitore di pacchetti vacanza al mondo approvato da Ryanair. Il nostro status di partner garantirà che il processo di prenotazione e gestione di un volo Ryanair come parte di un pacchetto loveholidays sia fluido per i clienti; qualcosa che nessun altro fornitore di pacchetti vacanza può offrire. La partnership significa che tutti i nostri clienti possono approfittare delle tariffe basse beneficiando allo stesso tempo della nostra impareggiabile scelta di hotel, piani di pagamento flessibili e protezione Atol. In definitiva, il nuovo accordo evidenzia il nostro impegno nel sostenere la scelta dei consumatori, con l’obiettivo generale di rendere i viaggi più convenienti e accessibili, aprendo al contempo il mondo a tutti».