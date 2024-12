Ryanair, ultimatum al governo sull’aumento della tassa passeggeri

Duro affondo di Ryanair contro il governo Meloni. La low cost irlandese si è scagliata contro la decisione dell’esecutivo – definita in una nota “miope e regressiva” – di aumentare le tasse, da 0.50 fino a 8 euro, sui passeggeri in partenza che viaggiano dai più grandi aeroporti italiani dal 1° aprile 2025.

“Il provvedimento – avverte Ryanair – costringerà le compagnie come la nostra a rivedere i piani per l’Italia nel 2025, con gravi conseguenze per la connettività, il turismo e i posti di lavoro. In particolare a Roma, dove è necessaria una maggiore connettività aerea per sostenere il turismo in entrata nell’Anno Giubilare“.

“La decisione del governo italiano di aumentare la regressiva addizionale comunale – prosegue la nota – è in netto contrasto con quanto fatto da altri Paesi europei, come Svezia, Ungheria, Irlanda e Polonia che stanno abolendo le tasse sull’aviazione o riducendo i costi di accesso per promuovere la crescita del traffico. L’unico modo per stimolare la crescita è quello di avere tariffe basse che, a loro volta, richiedono costi di accesso competitivi”.

Ryanair poi cita alcuni esempi: “L’Italia non deve fare altro che guardare a Calabria e Friuli Venezia Giulia per capire come far crescere la connettività, il turismo e l’occupazione: entrambe le Regioni hanno abolito l’addizionale comunale e, di conseguenza, Ryanair ha messo in campo un piano di crescita super potenziata che include una crescita del 50% del traffico, 3 nuovi aerei basati e 15 nuove rotte in Calabria, 1 nuovo aereo basato e 7 nuove rotte in Friuli Venezia Giulia”.

«Questa decisione illogica di aumentare l’addizionale comunale, insieme alla mancata rimozione del limite dei voli a Ciampino, sarà particolarmente dannosa per Roma, dove le compagnie aeree, come Ryanair, saranno costrette a ridurre la capacità proprio in vista del Giubileo», attacca il ceo di Ryanair, Eddie Wilson.

«Abolendo l’addizionale comunale – conclude Wilson – gli aeroporti italiani potrebbero beneficiare di una rapida crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro nei prossimi anni, dal momento che Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, più di 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e più di 1,500 posti di lavori nelle regioni».