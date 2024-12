Safari in Botswana, l’opzione glamping by Il Diamante

Legambiente svela il Gargano Sacro d’inverno tra eremi e santuari Il Gargano è un piccolo continente, scrigno di biodiversità, ambienti diversi, tra cui spicca la montagna che pullula di eremi, abbazie, santuari e magnifici centri storici. Il promontorio del Gargano,... The post Legambiente svela il Gargano Sacro d’inverno tra eremi e santuari first appeared on ViaggiOff.

International Mountain Day: al via la stagione in alta quota L'11 dicembre si celebra la Giornata Internazionale della Montagna: la ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2003, dopo che il 2002 era stato dichiarato "Anno Internazionale...

In Basilicata nasce ArcheoXcape: l'escape room per viaggiare nella storia In Basilicata, a Baragiano, nasce ArcheoXcape, la prima escape room didattica dedicata alla cultura classica in Europa. Realizzata per il Comune di Baragiano dall'azienda torinese Wesen, l'escape room che unisce...